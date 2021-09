¡Patica pa’ qué te tengo! Zulianos se las arreglan a pie o en bicicleta por deficiencia del transporte público (Fotos)

En el Zulia desde hace cuatro años el dinero en efectivo desapareció. Para obtenerlo se deben hacer largas colas en las entidades bancarias o cambiar dólares en físico por bolívares en el llamado “mercado negro”, que funciona en los mercados populares de Las Pulgas, Curva de Molina y Los Plataneros. Para tener efectivo en bolívares, los zulianos recurren, incluso, a las redes sociales.

Por: Corresponsalía La Patilla

La ausencia de efectivo, la escasez de combustible y la disminución de rutas del transporte público en la región por la crisis económica que vive Venezuela, obliga a los zulianos a caminar kilómetros para poder llegar a sus trabajos, hacer sus diligencias personales y hasta asistir a consultas médicas.

Ante la ausencia de transporte público urbano y privado como los taxis, los zulianos han optado por usar bicicletas, monopatinetas, carretillas, incluso, carretas, tal como se hacía para trasladarse en la Venezuela del siglo XVIII. Quien no tenga acceso a uno de esos medios, entonces le toca caminar para llegar a su destino.

Al ser consultados por LaPatilla, los maracaiberos manifestaron que la calidad de vida ha mermado ante esta situación. Tal es el caso de Joaquín Romero, empleado de una reconocida venta de comida al norte de Maracaibo, quien dice haber perdido 25 kilos en año y medio.

“Entre el mal comer y las caminatas no solo he rebajado, sino que he envejecido. El color de la piel me cambió de moreno claro a ‘tostado’. Gracias a Dios en la empresa me financiaron una bicicleta usada que me salió en 80 dólares, y aún la estoy pagando”, afirmó.

Randy Manzanilla dice que esta situación lo traslada a su infancia, porque todos los traslados los hace en bicicleta como “cuando estaba niño”. “Tengo dos años que no uso transporte público. No tengo efectivo, trabajo 12 horas al día y no me alcanza el tiempo para ir a un banco a hacer cola”, comentó.

Pero los ciudadanos también deben lidiar con los ataques de la delincuencia. En dos ocasiones, Manzanilla ha sido víctima del hampa que le ha robado su bicicleta. Dijo que cada tarde al salir de su casa “se encomienda a Dios”. En promedio, maneja dos horas diarias para ir a su trabajo y regresar a su hogar.

Roy Froyano es otro zuliano que optó por la bicicleta como medio de transporte, pues la crisis de combustible en la región lo obligó a dejar guardado su vehículo. Froyano asegura que a diario recorre entre 20 a 30 kilómetros. “Gracias a Dios tengo bicicleta, si no me tocaría caminar muchísimo”, mencionó.

Un infierno

“El calor siempre ha existido en Maracaibo, pero ahora lo notamos más, pues desde que prácticamente desapareció el transporte público, caminar cuadras y cuadras bajo el sol con temperaturas de 40 grados centígrados no es saludable para nadie. Al mediodía, Maracaibo es un infierno”, expresa Linda Galbán de 60 años.

José Romero, de 49 años, desde hace dos años, para ir a su trabajo camina a diario tres kilómetros. Su jefe le proporciona 20 millones de bolívares semanales para los pasajes, pero eso no cubre la totalidad de los gastos para trasladarse y él no puede cubrir la diferencia. Por lo tanto, caminar es su solución. Tampoco puede dejar el trabajo porque cómo sobrevive en un país devastado económicamente.

Ante esta coyuntura, la Alcaldía de Maracaibo no ha podido dar soluciones a través del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano del Municipio Maracaibo (Imtcuma), ente competente en la materia. “Debido a la crisis presupuestaria, la misma situación país y un largo etcétera, muchos de los empleados del mismo Imtcuma llegan y se van a sus casas a pie”, indicó un fiscal del organismo público que prefirió resguardar su identidad.

Disminuyen los buses

El parque de transporte público con permiso cayó brutalmente en Maracaibo y San Francisco. En el año 2020 había 4.600 unidades activas. En la actualidad solo hay 1.380 vehículos, según Erasmo Alean, presidente de la Central Única de Transporte de Maracaibo. Aseveró que la crisis de combustible ha sido letal para este gremio, que ha visto cómo el transporte público ha disminuido en un 50%.

Este sector ha sido el más golpeado y esto ha repercutido en la sociedad. Los marabinos deben caminar kilómetros para cumplir con sus obligaciones. En 2020 había 118 rutas del transporte público en la capital del Zulia; hoy solo quedan 70 rutas. En el municipio San Francisco se repite la situación: las unidades operaban en 80 rutas, y en la actualidad solo trabajan en 52.

Según Alean, las unidades que aún están activas es porque han cambiado al sistema de gas, que son alrededor de 800 vehículos. Esto es un paliativo en medio de esta crisis que sacude a todo el país. No todos están trabajando a diario, debido a las colas para abastecerse de gas. Suelen esperar hasta 24 horas para ser atendidos en la estación de servicio.

Así mismo, el sindicalista manifestó su preocupación por la crisis que golpea al gremio. Solo la estación de servicio La Bandera está operativa para surtir de combustible al parque automotor de transporte de los municipios Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lossada. Es insuficiente para cubrir la demanda. “Esta estación se colapsa cuando suministra combustible o gas, y no todos los días nos proveen. Hasta ahora solo 800 unidades de las 1.380 operativas han podido migrar de gasolina a gas”, afirmó Alean.

Avilio Troconiz, diputado zuliano de la legítima Asamblea Nacional, aseveró que los servicios públicos en la región son un caos. Lamentó que los ciudadanos deben cargar y pagar por las pésimas políticas del régimen. Troconiz señaló que la situación del transporte público en Zulia, Táchira y Lara es dramática.

Según las investigaciones del parlamento, estos tres estados son los más golpeados por la crisis de combustible. El diputado afirmó que la masa laboral vive una tragedia: muchos caminan hasta 60 kilómetros para ir a sus trabajos. “Conocemos muchos casos en que los trabajadores utilizan cotizas (calzados parecidos a las alpargatas) por no tener dinero para comprar zapatos deportivos y poder cubrir su jornada laboral”, destacó.

“Los zulianos no tienen efectivo, eso aquí desapareció. La moneda nacional está pulverizada ante la mirada complaciente del régimen. A veces es más común ver a los usuarios cancelar en dólares que en bolívares. Aunado a esto, el transporte público es muy poco, por ende, la opción que queda es caminar”, señaló el diputado.

Subsidio de las empresas

Por su parte, Fedecámaras Zulia sostiene que los costos operativos de las empresas se han disparado debido a la deficiencia del transporte público. Ezio Angeline, presidente de Fedecámaras en la región, citó un ejemplo: “Un restaurante pequeño de solo 20 empleados invierte semanalmente 300 dólares en el pago del transporte privado para sus empleados”. Detalló que no todas las empresas pueden cubrir este gasto. Otros implementaron un bono de transporte que cubra, por lo menos, el 60% del costo de los pasajes.

Aseguró Angeline que un número importante de empresas han cerrado, porque no pueden cubrir la nómina del personal, el mantenimiento del establecimiento y si a eso se le suma el pago de transporte privado, es insostenible tener una compañía en funcionamiento.

“En Maracaibo, el transporte público viene en franco deterioro desde hace dos años. Hay rutas que no existen ya y otras donde las unidades no llegan. Quienes viven en esas zonas deben caminar. Otra situación notoria es la ausencia del efectivo en bolívares. Es lamentable que el 90% de las transacciones en la actualidad se realicen en moneda dura, es decir, en dólares”, señaló Angeline.

El representante de Fedecámaras informó de un planteamiento que se le propuso al gobernador chavista de la región para que otorgara los centenares de autobuses de la red pública que están paralizados a la empresa privada y, así, poder activarlos. De esta manera, se busca dinamizar este sector y disminuir los costos operativos de las empresas, lo que desde su punto de vista se traduce en el incremento de fuentes de empleo. Aún no reciben respuesta de las autoridades.

El sector privado ha hecho una inversión importante para que sus empleados puedan asistir a sus puestos de trabajo, mientras que en la administración pública han resuelto enviar desde hace más de dos años a su fuerza laboral a la casa.

La ausencia de efectivo, los problemas con el transporte público y el servicio de taxi, aunado a la severa crisis y corrupción con el suministro de gasolina son las causas de que Maracaibo, ciudad que en otrora fue referencia de progreso y bienestar, hoy se apague a las 5:00 de la tarde.