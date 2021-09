Murió aplastado por un joven que se lanzó de un edificio en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un jovencito de 25 años aparentemente saltó desde el tejado de un edificio de apartamentos de Yonkers, Nueva York, en lo que se sospecha fue un suicidio, el lunes por la noche y cayó sobre una persona que estaba debajo, lo que provocó la muerte de ambos, según informó la policía.

Por El Diario NY

Los hechos se registraron en Cromwell Towers en Locust Hill Avenue cuando un jovencito de 25 años de edad, saltó desde el edificio y cayó en un hombre de 61 años de edad en el techo del garaje, dijo la policía.

Ambos hombres murieron en el lugar de los hechos.

Developing. A person jumped out of the Cromwell Towers in Yonkers tonight and landed on someone walking below. Medical Examiner on the scene. More information to come | @News12WC pic.twitter.com/QokXq7zSku

— Jonathan Gordon (@JGordonTV) September 20, 2021