Amazon promocionó en Nueva York el libro “Dos espías en Caracas” de Moisés Naím (FOTO)

Amazon promocionó esta semana a través de un póster gigante en Nueva York, el libro “Dos espías en Caracas” del escritor venezolano Moisés Naím.

Naím compartió una imagen en su cuenta de Twitter de la valla publicitaria, ubicada en la séptima avenida con calle 33, justo frente a Penn Station, acompañado de un mensaje invitando a todos los lectores a consultar su nueva novela literaria.

“Estoy emocionado de ver a mis ‘Dos espías en Caracas’ en una valla publicitaria de seis pisos en Nueva York (al otro lado de la calle de Penn Station). Gracias @AmazonPub! Puede consultar mi novela a través de Kindle, Audible y de bolsillo”, escribió.

