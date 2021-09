Robert Alvarado: Le contesto su carta pollo…

Posteado en: Opinión

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia” Paul Auster

Muchas veces uno escribe cartas a muchas en forma abierta o privada a los líderes del mundo por la crisis política que está pasando Venezuela, por la cual no se oye respuesta alguna, solo un silencio y una agonía vive en el escritor. Por eso llamo a la atención maravillosa obra de Gabriel García Márquez “El Coronel no tiene quien le escriba”. Un hombre de buena fe y bastante ingenuo, vive en su pueblo esperando 15 años para recibir su carta de jubilación, o sea, la pensión que le va a cambiar su fortuna. Con la inconformidad con un sistema gubernamental de la época en no recibir respuestas negativas o inesperadas de la vida cotidiana, ya El Coronel sintiendo temor, miedo o insatisfacción que más tarde en la narración de la novela se refleja en la resignación y la pérdida de la esperanza. Uno observa esta obra la triste realidad de muchas personas que escriben y no le responden caso que algunos manda cartas algún jefe de estado del país más poderoso como USA que en los archivos de ese país. Han mandado infinidades de cartas la famosa de Fidel Castro, cuando tenía 12 años, al entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Una fue negado por la Habana porque ellos nunca van a reconocer la veracidad de ella porque nunca van reconocer Castro hizo esa carta cuando niño.

Hablando de carta referente al tema en días atrás se conoció la captura del hombre más buscando en el mundo el ex-director de Inteligencia Militar de Venezuela el General Ej. ® Hugo Carvajal lo detiene en la Ciudad de Madrid España el día 09 de septiembre de 2021 segun fuentes policiacas, el pollo “vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza”. Entre otras cosas más se conoció por las redes sociales en una cuenta Twitter de Hugo Carvajal (@hugocarvajal4f) donde expresa carta (https://twitter.com/hugocarvajal4f/status/1440327668977717261) (https://www.lapatilla.com/2021/09/21/hugo-el-pollo-carvajal-escribio-una-carta-dijo-que-tiene-mucha-informacion-y-dejo-una-advertencia-a-diosdado-cabello/) la cual pondré un trozo de esa carta: (…para quienes me califican de narcoterrorista. Para quienes están absolutamente convencidos de eso. Para quienes consideran que me merezco el peor de los males. Para quienes ya me han juzgado en sus cabezas y me condenan a varias cadenas perpetuas. Para quienes confían tanto en lo que dicen los medios de comunicación que todo lo que se dice sobre mi ya es obvio. Para quienes creen que la justicia estadounidense es impoluta y jamás fabricaría un caso contra un jefe de inteligencia de un gobierno adversario. Para los que canalizan la desgracia del país a través del odio y la venganza contra particulares sin conocer, justamente, la realidad particular…) un comunicado que dice verdades a medias y que el pollo disimula su maldad con quienes hicimos eco de su detención el día 23 de Julio del 2014 en Aruba e hice columna llamada “El pollo rostizado Carvajal” (https://www.reportero24.com/2014/07/27/robert-alvarado-el-pollo-rostizado-carvajal/) muchos venezolanos quedamos con mucho asombro cuando cayó por primera vez en la isla caribeña, solicitado por los gringos su cabeza por supuestos vínculos con el narcotráfico. Después de su liberación se dedicó a tener poder y logra ser electo diputado de la Asamblea Nacional por el estado Monagas. Teniendo fuero parlamentario se dedicó a perseguir a todos los que sacaron esa noticia en Aruba, a periodistas y medios de comunicación. Introduce una demanda penal privada el Carvajal, el día 07 de Octubre del 2016 ante el juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas contra los ciudadanos Sofía del Valle Nederr Almeida, Miguel Henrique Otero, Raúl Gorrin, Juan Domingo Cordero, Julio del Valle Rodríguez Salas, Robert Alexander Alvarado, José Gregorio Briceño Torrealba, Gustavo Azocar Alcala, Ibsen Roberto Martínez Pimentel, Hernan Gregorio Lugo Galicia, Javier Mayorca Ramos entre otros. Como carácter de acusados por el delito de Difamación agravada continuada.

Nadie le gusta que le digan las verdades a estos llamados revolucionarios del poder, pero la vida le pasa factura recuerdo algo parecido que le paso a unas de las glorias periodísticas valenciana como es el Periodista Francisco Pérez fue sentenciado a 3 años y 9 meses e inhabilitado Adicionalmente debería pagar una multa de 1.200 unidades tributarias por el Juez Alfredo Toredit Rojas Acevedo http://goo.gl/tjEii9 para aquel entonces era Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 05, del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. El caso fue solicitado por el entonces alcalde de Valencia, Edgardo Parra, por comentarios que hizo “Pancho” Pérez en su columna “En Secreto”, publicada el 30 de marzo de 2009 en El Carabobeño. Al pasar el tiempo se le dio la razón a Pancho, el entonces Alcalde de Valencia Edgardo Parra Oquendo fue preso por estar vinculado en forma directa en hechos de corrupción a través del nepotismo con su hijo y menos de que cantara el gallo fue privado de libertad http://goo.gl/zauvbQ que se le demostró hechos de guisos revolucionarios. Es decir Pancho tuvo siempre la razón, hoy nos dan la razón por eso les digo que el pollo Carvajal que se encuentra acorralado en una cárcel tras las rejas y se le olvido cuando tenía poder hacia sus maldades y según forista dice de este tema: Como lavar, no la sangre. ¡Ella, se lava con agua, jabón y cloro! Pero, como lavar y borrar de la mente, tantas suplicas, ruegos, peticiones de justicia, por los inocentes, que también tenían: (…Valor, Coraje, Principios, Dignidad, que no se consigue en los cuarteles, ni en las academias, que forman militares Genuflexos, Pusilamines. ¿Traidores a los principio patrios? ¿Dónde queda, Simón Bolívar? Cuyo pensamiento, es la base política de un “Sistema de Mando Criminal, del cual este mentiroso, de Oficio, formo parte y fue representante legal (Militar y Diputado) Primero militar y luego politiquero (Diputado), hasta convertirse en “Falso Demócrata, servil de Tiranos, asesinos a mansalva de tantos valiosos venezolanos, (No militares, Todos son iguales) que lo dieron todo, hasta su vida, por la patria. ¿Cómo mostrar el rostro, a tantos familiares, que llorando, rogaron por piedad, por la vida, de sus hijos? ¡No hay para este “Criminal de oficio” Ni piedad, ni clemencia! Un Pollo sin alas, que después, de quemar a tantos inocentes, ahora teme, ¿A las ardientes brasas? A él (Pollo) dedico, estos ejemplares pensamientos, de quien ellos (Militares Chimbos) adoptan como ¿Icono de Justicia y Libertad? “Aunque un soldado salve a su patria, rara vez, será buen magistrado (diputado). Acostumbrado, a las crueles, y bajas pasiones del oficio militar, (la guerra) participa en ellas. La piedad y clemencia, con “Criminales de oficio” es un ataque impune, a la Justicia y a la Ley” Simón Bolívar El Libertador:..). Un mensaje que no es mío, pero es la realidad que siente algunos venezolanos y ven el derrumbe “El poder detrás del poder” como algunos calificaban al Pollo Carvajal cuando fue director de Inteligencia Militar de Venezuela.

Hasta algunos califican que el bufete de abogados de España representa al pollo Carvajal le deben sacar una buena mascada para paralizar su extradición con estas dilaciones judiciales y por otro lado el pollo Carvajal hablando ampliamente y diciendo cosas que compromete a muchos de esos políticos madrileños que se chulearon a Chávez y a Maduro. Sé que en esa carta que saco en su twitter en una forma abierta para tres grupos y en ese grupo estamos mucho se la respondo muy amable y por eso le contesto su carta pollo…

Cualquier información o sugerencia por [email protected] [email protected] [email protected] o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y además pueden leer esta columna en mí página Web: https://robertveraz4.webnode.es/ y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!