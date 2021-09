La increíble FOTO de uno de los volcanes más mortíferos de la historia desde el espacio

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El francés Thomas Pesquet, uno de los integrantes de la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI), publicó este viernes una fotografía del Vesubio, uno de los volcanes más conocidos y mortíferos en la historia, situado en el sur de Italia.

Por RT

“El Vesubio y Nápoles. Las montañas son siempre más espectaculares si se fotografían en un ligero ángulo en vez de en una perfecta vertical, el relieve es más visible”, escribió el astronauta.

Le Vésuve et #Naples. Les montagnes sont toujours plus spectaculaires prises avec un léger angle qu’à la verticale parfaite, le relief est plus visible.

???

Vesuvius and Naples, taken from the side (kind of) to try and show the height of this #volcano in #Italy.#VendrediVolcan pic.twitter.com/SLrdrgBSAn

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 24, 2021