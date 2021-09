El pánico se apodera de los ingleses por la crisis de transporte: Dos hombres se cayeron a golpes por gasolina (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La pelea estalla en la estación de servicio mientras los ánimos se enfurecen en medio de las compras de pánico

La pelea estalló en medio de escenas caóticas en las estaciones de servicio del Reino Unido cuando los conductores ignoraron las advertencias de no entrar en pánico.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Los ánimos se caldearon en Chichester, West Sussex, después de que los automovilistas soportaron largas esperas para abasteserse. Según los informes, las imágenes publicadas en línea mostraban a un padre e hijo desguazando con otro padre e hijo en la explanada.

Se lanzan varios puñetazos y dos de los hombres luchan entre sí contra el suelo.

No está claro qué causó que estallara la pelea en primer lugar, pero los espectadores gritan “¿no queda diesel?” Mientras los hombres intercambian golpes.

Las estaciones de servicio se han visto inundadas por compradores en pánico durante dos días desde que BP anunció que tenía que racionar algunas entregas de combustible debido a la escasez de conductores de vehículos pesados.

Se ha instado en repetidas ocasiones a la gente a que se llene con normalidad, pero se han acumulado colas y muchas más estaciones de servicio se han visto obligadas a cerrar debido a una demanda sin precedentes.

También se ha visto a conductores frustrados tocando la bocina mientras están sentados en las largas colas y ha habido enfrentamientos después de que algunos eligieron no solo llenar sus tanques sino también abastecerse con bidones que habían traído.

Algunas empresas han introducido límites de 30 libras para todos los clientes para garantizar que haya suficiente combustible para todos.

Mientras tanto, la Asociación de la Industria del Petróleo del Reino Unido ha dicho que los distribuidores están trabajando duro para reponer las existencias.

El grupo, que es la asociación comercial del sector del petróleo downstream del Reino Unido, ha dicho que no hay problemas con la “producción, almacenamiento o importación de combustibles”.

En un comunicado el sábado, un portavoz dijo: “Ha habido un aumento en la demanda de combustibles esta semana que está por encima y más allá de lo habitual. No se han reportado problemas con la producción, el almacenamiento o la importación de combustibles, mientras que los distribuidores están trabajando arduamente para reponer las existencias en las estaciones de servicio. Los clientes deben seguir comprando combustible como lo harían normalmente”.

Más temprano el sábado, Edmund King, el jefe de AA, dijo que los problemas relacionados con el combustible deberían pasar en cuestión de días si los conductores se limitan a repostar cuando lo necesitan, y agregó que “hay suficiente combustible”.

King dijo que la escasez se había agravado por “la gente que sale y se llena cuando realmente no es necesario”.

“Si lo piensas, hay 30 millones de autos, si todos tienen medio tanque (y) si todos se apresuran a llenar el resto del tanque y el tanque es de unos 60 litros, eso pondrá un tensión en el sistema”, dijo.

King dijo que es poco probable que los problemas duren porque la cadena de suministro no se ve interrumpida por problemas en curso como la acción industrial.

