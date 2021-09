“La persona más increíble”: Familiares y amigos dieron el último adiós a Gabby Petito

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Familiares, amigos y residentes de la comunidad de Long Island rindieron este domingo un homenaje a la joven Gabrielle “Gabby” Petito en un servicio funerario que estuvo abierto al público, apenas una semana después de que su cuerpo fuera descubierto en un parque nacional de Wyoming.

Por Telemundo 47

“Gabby es la persona más increíble que he conocido”, dijo su padre, Joseph Petito, durante un emotivo discurso en el que pidió a los asistentes que no estén tristes porque “así no vivía Gabby”.

Les pidió también que se sientan inspirados para la manera en que su hija trataba a todas las personas. “El amor no conoce género. El amor no conoce límites. A ella no le importaba, de verdad amaba a la gente”, agregó.

“Si hay una relación en la que estás, por no es lo mejor para ti, déjala ahora. Tenemos correos electrónicos de hombres y mujeres haciendo eso, cuidándose a sí mismos, cuidarse a sí mismos primero”, comentó el padre.

Por su parte, el padrastro de Gabby, Jim Schmidt, recordó a la joven como una persona que amaba la vida. “Ella es un ejemplo para todos, para disfrutar cada momento de este hermoso mundo como ella hizo”, dijo.

Schmidt agradeció “el amor y el apoyo de todos en todo el mundo. Es absolutamente asombroso”.

Los servicios se realizaron en la Funeraria Moloney en Holbrook a partir de las 12 p.m. Inicialmente, la familia estuvo sola y luego abrieron las puertas al público por varias horas.

Largas filas se formaron fuera de la funeraria de personas que querían dar sus respetos a la familia de Gabby Petito, incluyendo más de 100 bomberos que querían apoyar al padrastro de la joven, que también es bombero.

En lugar de flores, la familia ha pedido que se hagan donaciones a una organización donde la madre de Gabby Petito ha sido voluntaria desde hace mucho tiempo y también se desempeña como miembro de la junta.

Petito desapareció durante un viaje por carretera a campo traviesa con su prometido, Brian Laundrie, quien se encuentra desaparecido desde hace más de una semana y es considerado una persona de interés en el caso por las autoridades.

La joven fue asesinada, dijo esta semana un forense del condado de Wyoming, aunque exactamente cómo y por quién siguen siendo asuntos de investigación federal y local.

Services for our sweet Gabby will be held at Moloney Funeral Home in Holbrook on Sunday September 26th from 12pm-5pm. Thank to all for your suppprt and love. pic.twitter.com/rYB0wePoJh

— joseph petito (@josephpetito) September 24, 2021