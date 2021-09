“No tiene intención de declararse culpable”, dijo el abogado de Clíver Alcalá

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El corresponsal de The Associated Press, Joshua Goodman, informó este lunes 27 de septiembre que el mayor general retirado del Ejército venezolano, Clíver Alcalá Cordones, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, no piensa declararse culpable.

lapatilla.com

“Hoy en la corte federal de Nueva York, el general retirado del ejército venezolano Cliver Alcalá no dio indicios de que esté negociando un acuerdo para declararse culpable de los cargos de narcoterrorismo”, comentó Goodman en su cuenta de Twitter.

Además, Adam Kaufmann, abogado de Alcalá consultado por Goodman, aseguró que su cliente “no tiene intención de declararse culpable”.

Goodman también recordó que “Alcalá fue un ayudante leal del fallecido Hugo Chávez, pero un crítico vocal de su sucesor Maduro. Vivió abiertamente en Colombia durante años hasta que fue arrestado en 2020”.

THREAD: In NY federal court today, retired Venezuelan army general Cliver Alcala gave no indication he is negotiating a deal to plead guilty to narcoterrorism charges. “He has no intention of pleading guilty,” his attorney Adam Kaufmann told me. @cliver2013

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 27, 2021