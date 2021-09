Familiares de un joven desaparecido desde hace 35 años reciben una misteriosa foto que podría estar vinculada al caso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La familia de un hombre desaparecido hace 35 años en la ciudad de Middletown (Connecticut, Estados Unidos) ha recibido recientemente una foto que podría estar vinculada a su caso. Así lo reseñó FOX 19.

The family of Teddy Franks have gotten numerous tips throughout the years. They've never gotten one like this. https://t.co/RUtQNcJ51g

— FOX19 NOW (@FOX19) September 23, 2021