Sam se convierte en un “feroz” huracán de categoría 4 en su camino hacia el Caribe

El huracán Sam se ha fortalecido aún más hasta convertirse en una tormenta de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mientras sigue su rumbo hacia el Caribe, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), así lo reseñó Actualidad RT.

El organismo calificó al huracán Sam de “pequeño pero feroz” señalando que alcanzó vientos máximos sostenidos de más de 230 kilómetros por hora.

Los meteorólogos estiman que seguirá siendo un huracán de gran intensidad durante los próximos días a medida que avanza por el Atlántico en dirección noroeste.

En el último reporte se indica que el huracán se ubica a unos 1.365 kilómetros al este de las islas Leeward y se desplaza a una velocidad de unos 11 kilómetros por hora, aunque se espera que aumente gradualmente.

Se pronostica que las marejadas generadas por Sam alcanzarán las Antillas Menores a principios de esta semana. Si bien de momento no se ha emitido ninguna advertencia de posibles peligros, las proyecciones mostraban que podría representar una amenaza para las costas caribeñas de EE.UU.

Mientras tanto, además de Sam, el NHC está monitoreando otros tres sistemas en el Atlántico.

9/26 8p EDT: The Atlantic is heating up with 3 disturbances to watch (other than #Sam). The remnants of #Peter are SE of Bermuda with a medium chance to re-form, and 2 systems in the deep Tropics are likely to become depressions mid-to-late week. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/wgDU0qcE2I

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 26, 2021