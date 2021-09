Así fue como Shakira fue atacada por cochinos de monte en un parque “Me han reventado todo” (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante barranquillera sorprendió a sus seguidores al revelar que fue atacada por unos cerdos salvajes en un parque de Barcelona. Según Shakira, se encontraba disfrutando de un día agradable con su hijo mayor, cuando los animales comenzaron asecharla.

Con información de El Farandi

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque”, dijo Shakira en sus stories mientras mostraba su mochila toda rocha debido al forcejeo que tuvo con el jabalí social. “Se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Me han reventado todo Y al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado”.

Por suerte, el animal solo jaló el bolso de la artista y no la atacó ni a ella ni su hijo, por lo cual no hubo heridas ni daño físico hacía ellos, sin embargo fue un llamado a que tuvieran cuidado debido que no es la primera vez que una manada de jabalíes intervienen en el entorno urbano y atacan a alguien en este parque.