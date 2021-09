Al chofer de CR7 le tocó hacer siete horas de cola en vano por crisis de gasolina en Reino Unido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El chofer de Cristiano Ronaldo esperó en vano durante casi siete horas en una gasolinera para poder llenar el depósito del Bentley del futbolista este miércoles, reportan los medios británicos. El hecho se produjo en medio de la crisis del combustible que está viviendo el Reino Unido.

Por RT

El medio detalla que el conductor, acompañado por uno de los guardias de seguridad del astro luso, llegó a una estación de servicio Shell de la localidad de Wilmslow, al sur de Mánchester, a las 14:20 de la hora local. Según un testigo, los dos trabajadores esperaron a que un camión cisterna llegara con suministros durante seis horas y 40 minutos, pero a las 9 de la noche se dieron por vencidos y abandonaron el lugar.

“Incluso con todo el dinero de Ronaldo, está en el mismo barco que el resto de nosotros”, afirmó la fuente de forma anónima al medio. “Los dos hombres parecían hartos de esperar bajo la lluvia”, agregó.

Incluso si hubiera llegado el camión cisterna, lo máximo que podrían haber comprado eran 30 libras esterlinas (40 dólares) de combustible, ya que Shell introdujo ese límite para hacer frente a las compras de pánico.

Ronaldo’s driver waited seven hours to fill up £220k Bentley – but left without a drop

The drivers pulled up at 2.20pm, hoping a tanker would arrive at the filling station with supplies.

But having waited six hours 40 minutes, they realised none was coming and drove away at 9pm. pic.twitter.com/3n98KnNGZy

— Lilian Chan (@bestgug) September 29, 2021