El empresario Robert Kiyosaki pronostica un “gran colapso” de los mercados financieros en octubre

El autor del libro “Padre rico, padre pobre” advierte que los precios del oro, la plata y bitcóin también podrían colapsar.

El inversor y escritor estadounidense Robert Kiyosaki, autor del libro ‘Padre rico, padre pobre’, ha pronosticado una “gran caída de los mercados de valores” en octubre.

Por RT

En su cuenta de Twitter, Kiyosaki escribió que ese desplome ocurriría debido a los títulos de renta fija y a corto plazo emitidos por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de EEUU. El inversor prevé que el oro, la plata y el bitcóin también pueden colapsar. Ante ese escenario, el escritor sostiene que el dinero en efectivo será la mejor opción para realizar cualquier operación tras la caída de los mercados.

En otro tuit publicado, Kiyosaki revela que no confía en las instituciones financieras de EEUU, ni en Wall Street, debido a casos como el reciente escándalo de altos cargos de la Reserva Federal, que invirtieron a título personal en el mismo tipo de acciones que las adquiridas por esa entidad, lo que les reportó grandes ganancias.

West Nile disease shutting down economy. West Nile is spread by mosquitoes. Don’t know if West Nile is real or fake but the economy will not survive another pandemic. Gold, silver,Bitcoin are your best antibody defenses from medical and economic insanity. Take care.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) September 28, 2021