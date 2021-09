“El error más grande de mi vida”: Habla por primera vez exnovia de Diego Maradona, que era menor de edad

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Muchas han sido las historias sobre Diego Armando Maradona, desde sus heroicas hazañas con la Selección Argentina hasta su abuso de las drogas. Y aunque falleció en noviembre de 2020, el polémico ‘Pelusa’ sigue dando de qué hablar tras las confesiones de Mavys Álvarez, exnovia del campeón del mundo cuando solo tenía 16 años y vivía en Cuba.

Por semana.com

En el año 2000, Maradona y su representante Guillermo Coppola tomaron la decisión de viajar a Cuba para un proceso de desintoxicación y rehabilitación. Esto después de que el astro argentino tuviera un encuentro con la muerte cuando fue internado en un hospital de Punta del Este, Uruguay, tras una sobredosis.

Y aunque su internación en La Habana era para lograr la rehabilitación de Maradona, al final terminó siendo un problema para él y su entorno. Entre las personas afectadas estuvo una menor de edad, que con tan solo 16 años vio cómo su vida se fue a un vacío sin fin por culpa de los excesos que tenía el argentino.

Después de años en silencio, Mavys Álvarez reveló detalles de su vida junto a Maradona. Con su carrera culminada en 1998, Diego se refugió en las drogas y hubo un intento por tener una rehabilitación en Cuba, país en el que le tenían un cariño muy grande y era protegido por Fidel Castro. A su llegada, el argentino tuvo un momento de fuerte depresión y necesitaba de alguien que lo acompañara, soledad que terminó en el llamado de una menor que estaba por cumplir 17 años.

En las ultimas horas salió a hablar públicamente Mavys Álvarez, la "novia" de 16 años de Maradona mientras el estaba en Cuba. Las cosas que contó son TREMENDAS.

Seria interesante saber que opinan de esto… pic.twitter.com/lFt20mnz9v — Juanito Say (@JuanitoSay) September 29, 2021

En la entrevista con Teleshow de América TeVé en Miami, la mujer nacida en Cuba contó cómo fue abordada por una persona que la convenció de ayudar a Maradona. “Supe que era el salvavidas del hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona. Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, reveló.

Además, contó que Guillermo Coppola, quien era en ese entonces el representante de Diego Maradona, fue quien la recibió en el hotel: “Me asusté muchísimo porque estaba en toalla y pensé lo peor”.

Para su fortuna, o desgracia, después conoció al exfutbolista argentino tras el susto de ver a Coppola. Mavys contó que fue recibida por Maradona y hablaron durante bastante tiempo hasta que le “dio confianza”. Y aunque hubo algo de miedo al principio, el ídolo de la Selección Argentina “nunca se propasó” con ella.

Al comienzo todo parecía muy sano, como si la estuviera conquistando, pero con el paso del tiempo se convirtió en su mayor tormento: “Me llevaba a comer… Nunca imaginé que después me metería en las drogas, de la que me costó tanto trabajo salir”.

Una vez sumergida en la drogadicción intentó dejar ese mundo, “pero no podía salir” por más que lo intentara. “Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol”, contó con arrepentimiento.

“Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años, no había cumplido los 17. En varias ocasiones él trató, estábamos en la habitación y él me insistía. Al principio no, al principio me decía que si lo tocaba que me mataba y todo eso. Pero después de un tiempo sí, como que se sintió solo y no le gustaba hacerlo solo. Entonces insistió mucho, hasta que llegó un punto en que sí, lo probé con tal de que me dejara tranquila”, añadió.

Y aunque muchas personas soñaban con conocer a Maradona, para Mavys Álvarez no fue nada agradable ser parte del entorno del ‘eterno 10?. “El error más grande de mi vida”, así describe su relación con el exjugador de equipos como Boca Juniors, Nápoles y Barcelona.

No conforme con llevarla al mundo de la drogadicción cuando solo era una menor de edad, Maradona convenció a la joven, ya con 17 años de edad, de operarse lo senos sin el consentimiento de sus padres. “Él me empezó a decir que si no quería agrandármelos, que me iba a ver mejor”, contó.

Además, decidió salir de su país para llevar a cabo el deseo del argentino: “Quería que me operaran en Cuba, en la casa en donde estábamos. Y yo le dije que no porque tenía miedo de que la operación saliera mal, hubiera algún peligro de infección o algo. Entonces él decidió operarme en Argentina”.

“Me hicieron los análisis de todo en el hotel donde estaba. Fue muy difícil la operación porque la herida se me abrió debido a las locuras de Diego. Entonces tuve que quedarme más tiempo: yo iba por veinte días y estuve dos meses y medio, aproximadamente. Fue bonito conocer otro país, pero me tocó en una etapa bien difícil”, agregó sobre su relación con Diego Armando Maradona.