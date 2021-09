Grabó el momento en que su esposo murió ahogado al intentar salvar a otra mujer (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La mujer siguió filmando mientras las olas, rabiosas, rompían con furia contra las rocas. Ya no estaban allí su esposo ni su amiga, se los había llevado el agua. Se escucha los gritos desesperados y el llanto final. No volvería a verlos con vida.

Por Clarín

El terrible momento se vivió en una playa en Torrevieja, Alicante, en España. Hasta allí habían llegado Darya Gagarina, la mujer en cuestión, su esposo Daniil y una amiga de la pareja, Emma Mönkkönen.

Jóvenes (Darya tiene 23 años, la misma edad que tenía Emma; mientras Daniil tenía 30) y sumamente entrenados ya que los tres eran instructores de fitness, estaban de vacaciones y habían ido a pasar un “día de playa”.

De acuerdo a lo medios locales, en un momento dado Emma decidió hacer algún tipo de “escena de riesgo” en ese lugar de la costa , donde las olas rompen con fuerza contra las rocas. En tanto, Darya, celular en mano, se puso a filmarla.

Death of Daniil Gagarin, and Emma Monkkonen

Footage shows the heart-stopping moment Russian Daniil Gagarin, 30, dives into the choppy waters in an attempt to rescue Emma Monkkonen, 24, of Finland.

The tragic incident unfolded at the La Zorra cove in Torrevieja on September 23 ? pic.twitter.com/BKOwf1wZdA

— Fukov (@DjFukov) September 28, 2021