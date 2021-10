Impresionante VIDEO mostró por primera vez cómo es un huracán por dentro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) navegó una tabla de surf robótica con un robusto “ala de huracán” vertical en el corazón del huracán Sam, actualmente la tormenta más fuerte de la Tierra con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora.

Por Infobae

Este logro de la agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, cuyas actividades se centran en monitorear las condiciones de los océanos y la atmósfera, es de extrema importancia, ya que las imágenes sin precedentes de la nave sin tripulación dentro de un gran huracán del Atlántico, así como los datos del drone, están ayudando a los pronosticadores a perfeccionar su comprensión de estas temibles tormentas.

In a world first, a @saildrone has captured video from inside a hurricane.

The Saildrone battled Hurricane #Sam‘s 50-ft waves and 120+ mph winds to collect critical scientific data and give us a brand new view of one of earth’s most destructive forces. https://t.co/vWHJUo1y2r pic.twitter.com/gO22wBhua2

— NOAA Research (@NOAAResearch) September 30, 2021