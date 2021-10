Sujeto involucrado en el ataque a David Ortiz en 2019 fue abatido en República Dominicana

Uno de los hombres acusados ??de ayudar a orquestar el tiroteo de David Ortiz en 2019 fue asesinado en República Dominicana, anunció la policía a principios de esta semana.

Por: TMZ / Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Las autoridades de la República Dominicana dicen que Luis Alfredo Rivas-Clase , quien fue uno de los al menos 12 hombres que supuestamente conspiró para matar a la leyenda de los Medias Rojas, murió después de ser baleado a plena luz del día durante el fin de semana.

La policía dice que Rivas-Clase recibió un disparo fuera de un centro comercial … y agregaron que los investigadores encontraron 27 casquillos de bala cuando llegaron al lugar.

Según el medio de comunicación de RD Listín Diario , los testigos dicen que Rivas-Clase fue perseguido por sus atacantes en un automóvil y finalmente asesinado a tiros después de que chocó y trató de huir.

No está claro si el presunto asesinato tuvo algo que ver con el caso Ortiz.

Como informamos anteriormente, los policías en la República Dominicana dicen que varios hombres, incluido Rivas-Clase, intentaron matar a Ortiz mientras estaba sentado afuera de un bar en junio de 2019.

Police in the Dominican Republic confirm that Luis Alfredo Rivas-Clase, known as “El Cirujano” (The Surgeon) was shot & killed Sunday by unknown suspects in the DR. He was the only suspect PD were still searching for in the 2019 shooting of Red Sox legend, David Ortiz @WCVB #wcvb pic.twitter.com/WtS5827ckV

— Nathalie Pozo (@NathalieWCVB) September 30, 2021