Gaby Spanic tras pelearse con Alicia Machado: “Temo por mi seguridad mental y física” (VIDEO)

Las actrices venezolanas Gaby Spanic y Alicia Machado siguen su disputa en el relaity show “La Casa de los Famosos” de Telemundo. Esta semana se publicó un video donde ambas artistas se enfrentan en una discusión verbal producto de su difícil convivencia en la casa donde graban el programa.

Con información de El Farandi

Tras el enfrentamiento, la protagonista de “La Usurpadora” confesó su desespero por la fuerte actitud y los ataques de ira que ha mostrado la Miss Universo 1996 durante todo el programa.

Por otro lado, destacó que teme por su salud mental y física, ya que considera qué está actitud no es normal y no funciona para mantener una sana convivencia con el resto de los participantes.

“Desde que entramos aquí esta persona me ha amedrentado y ya hoy es como la gotita que derramó el vaso… Y me sentí amedrentada cuando me decía ‘Y, Y, Y’, con algo en la mano. No, no me la calo y cuando le dan esos ataques de ira, de verdad yo temo por mi seguridad mental y física”, comentó Spanic mostrando verdadera preocupación.

“A nadie me he dirigido yo, de mis compañeros, diciéndoles: [email protected], mustia, tarántula, hipócrita, mentirosa, conflictiva, como lo está haciendo esta persona con sus insultos. No soporta a esa persona, esa persona no sé qué tiene contra mí y no me gusta”, enfatizó la actriz.