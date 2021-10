Anonymus, el rumor que corre para explicar caída generalizada de las redes sociales

El grupo de hackers Anonymus se ha atribuido la autoría de los ataques que afectan a la población mundial, en especial a los usuarios de las redes sociales Facebook, WhatsApp e Instagram. TikTok y Telegram, además de empresas de telecomunicaciones como Verizon, AT&T y Google a través de Gmail también reportaron fallas en sus servicios.

Por: Monitoreamos

Horas antes habían anunciado que solo extraerían información confidencial de estas redes sociales, pero el grupo sugirió a sus seguidores en su cuenta de Twitter que aprovecharan “el tiempo para compartir con sus familias”.

En los dos últimos mensajes, el grupo indicó que “hemos logrado hackear las plataformas de algunas redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, la cual logramos generar perdidas de dinero a sus socios y todo empresario, se han generado desvíos de dinero a gente con bajos recursos, por medio de transferencias bancarias”.

Now that everyone is free from all the fake news floating around on Facebook; look into getting vaccinated, it’s free and approved by every major health service, country and close to 100% of all doctors. Over 2 billion people have already gotten the shot.

— Anonymous (@YourAnonNews) October 4, 2021