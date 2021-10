Empleados no pueden entrar a edificios de Facebook porque sus tarjetas dejaron de funcionar

Posteado en: Actualidad, Tecnología

Varios empleados de Facebook no pudieron ingresar este lunes al edificio de la compañía debido a que sus tarjetas dejaron de funcionar, en medio de una caída global de las principales redes sociales que ocasionaron pérdidas millonarias en los gigantes informáticos.

Por: RT

La reportera de tecnología de The New York Times, Sheera Frenkel, reportó que una fuente de Facebook le contó que los empleados de la empresa no pudieron ingresar a las instalaciones esta mañana para evaluar la magnitud de la interrupción en la red porque “sus credenciales no funcionaban para acceder a las puertas”.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Por su parte, el periodista Ryan Mac informó que las herramientas de comunicación interna que utilizan los empleados de Facebook para trabajar, como la aplicación Workplace, también quedaron inactivas.

“Nadie puede hacer ningún trabajo. Varias personas con las que he hablado dijeron que esto es el equivalente a un ‘Día de nieve’ [sinónimo de día libre] en la empresa”, explicó el reportero que cubre la fuente de tecnología para The New York Times.

Not only are Facebook's services and apps down for the public, its internal tools and communications platforms, including Workplace, are out as well. No one can do any work. Several people I've talked to said this is the equivalent of a "snow day" at the company. — Ryan Mac ? (@RMac18) October 4, 2021

Los reportes al interior de Facebook ofrecen una nueva perspectiva sobre lo sucedido esta jornada. Las acciones de la empresa cayeron un 5,39 % —según datos de la bolsa NASDAQ—, mientras que el patrimonio personal del fundador, Mark Zuckerberg, se habría reducido casi 7.000 millones de dólares en las primeras horas del lunes.