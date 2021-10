Llega a Puerto Rico nube con dióxido de azufre desde volcán de La Palma en España

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una nube de polvo del Desierto del Sahara, junto a dióxido de azufre (SO2) con origen en el volcán de la isla española de La Palma, afectó este domingo a Puerto Rico y ha provocado un deterioro en la calidad del aire del territorio caribeño.

La Sociedad de Astronomía del Caribe divulgo a través de las redes sociales que la misión Copernicus Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA) detectó dióxido de azufre sobre Puerto Rico y el Caribe proveniente del volcán Cumbre Vieja, en isla La Palma, en el archipiélago atlántico de Canarias.

La entidad caribeña indica que imágenes obtenidas por satélites de la ESA, que controlan las emisiones a la atmósfera, han detectado una extensa nube de dióxido de azufre que proviene del volcán en Islas Canarias, activo desde mediados de septiembre.

#LaPalmaEruption #VolcanoLaPalma #LaPalma

The SO2 plume from the #CumbreVieja ? is now concentrated on Africa & the Atlantic Ocean

?? SO2 total column forecasted by our Copernicus Atmosphere Monitoring Service #CAMS (@Windycom visualisation) for 2 Oct at 20:00 UTC pic.twitter.com/I9nQ8YvTa3

— Copernicus EU (@CopernicusEU) October 2, 2021