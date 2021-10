Lo que dijo el jefe de tecnología de Facebook en Twitter tras caída mundial

Mike Schroepfer, director general de tecnología de Facebook, ha comentado la situación que está experimentando su red social principal, además de Instagram y Twitter, que este lunes sufrieron un apagón a nivel global.

“Disculpas sinceras a todos los afectados por las interrupciones de los servicios potenciados por Facebook en este momento. Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar lo más rápido posible”, publicó en Twitter.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

