Pareja latina llegó a EEUU sin nada en el bolsillo y ahora tiene un negocio de tamales… ¡que hasta Biden probó!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace tres décadas, Guadalupe y Juan Manuel Santoyo tomaron la decisión de dejar atrás México y cruzar la frontera con Estados Unidos para buscar una vida mejor. Las ganas de salir de la pobreza fue el motor que los impulsó. Comenzaron de cero, trabajaron incansablemente y hoy, 30 años después de llegar “sin un quinto”, lograron forjar un exitoso negocio de tamales en Los Ángeles.

Por Univision

“La mayor motivación es la herencia que traía uno de ser pobre, (las ganas) de venir a triunfar”, cuenta Juan Manuel en entrevista con Univision Noticias. “Si venimos aquí a (Estados Unidos) es porque venimos a triunfar y a echarle ganas, no venimos a quedarnos dormidos”.

Guadalupe añade que es “la perseverancia, la constancia y el amor” lo que les ha permitido triunfar en tierras estadounidenses y hacer realidad el ‘sueño americano’.

Ellos son los dueños de Tamales Liliana’s (el nombre de su hija), un negocio que vende millones de tamales al año. El camino para alcanzar el éxito comenzó ‘desde cero’.

Comenzar desde cero

Guadalupe y Juan Manuel dejaron su Zacatecas natal para cruzar la frontera hacia EEUU en 1990, hace ya 31 años.

Los Santoyo comenzaron su negocio a pequeña escala vendiendo los tradicionales tamales mexicanos en la calle entre la comunidad latina.

“Vimos que era un negocio exitoso y que había necesidad entre los latinos de (estos) tamalitos que hacíamos nosotros… duramos nueve años y medio vendiendo en la calle”, cuenta a Univision Noticias.

Juan Manuel reconoce a su esposa como la artífice de que los tamales sean tan buenos, pues es ella quien posee la receta que ambos guardan celosamente.

“Ese es un secreto de mi esposa”, dice entre risas, “ella es la que piensa (en cómo hacer los tamales), ese es su trabajo”.

Guadalupe responde simplemente: “El secreto es la sazón que le pongo a todo lo que cocinamos y el amor con que lo hacemos”.

Tamales para el presidente

Estos inmigrantes mexicanos llegaron al país con ganas de esforzarse, sin temor a las largas jornadas extenuantes.

Juan Manuel, orgulloso y agradecido de lo que ha logrado, asegura que “lo mejor de este lado (de la frontera) es venir a trabajar y demostrar lo que sabemos hacer”. Y Guadalupe añade: “Hemos llegado hasta donde estamos gracias a Dios”.

It was great meeting so many folks today at Tamales Liliana in Los Angeles. Thank you @HildaSolis for having lunch with me! pic.twitter.com/F2K2I1GOS6

— Joe Biden (@JoeBiden) July 20, 2019