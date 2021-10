¡Sin soluciones! The New York Times reveló que comunicaciones internas de Facebook han colapsado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Facebook y algunas de sus aplicaciones, incluidas Instagram y WhatsApp, parecieron caer a la misma hora el lunes para muchos usuarios, que recurrieron a Twitter y otras plataformas de redes sociales para lamentarse por la interrupción.

Por The New York Times

Traducción libre lapatilla.com

La red social y sus aplicaciones comenzaron a mostrar mensajes de error antes del mediodía, hora del Este, informaron los usuarios. Toda la familia de aplicaciones de la compañía (Facebook, Instagram, WhatsApp y Facebook Messenger) mostraron informes de interrupciones, según el sitio downdetector.com , que monitorea el tráfico web y la actividad del sitio.

The New York Times ha asegurado en su portal Web que las comunicaciones internas están totalmente colapsadas, lo que hace más difícil la recuperación de las redes sociales.

“La plataforma de comunicaciones internas de Facebook, Workplace, también cayó el lunes, lo que dejó a la mayoría de los empleados sin poder hacer su trabajo. Dos trabajadores de Facebook lo llamaron el equivalente a un “día de nieve”, aseguraron.

