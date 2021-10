¡Ay papá! Su novia le invitó a un trío y ahora piensa que es gay (Foto)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un hombre ha revelado que tuvo un trío con su pareja y su novia después de que ella también lo instó, pero ahora cree que es gay.

Por Daily Star

Traducción libre lapatilla.com

El chico llevó a Reddit para explicar la situación mientras se desahogaba.

Escribiendo en el foro de consejos sobre relaciones, dijo: “He estado saliendo con mi novia durante casi 2 años y recientemente me mudé a su casa.

“Ella sabía que yo era un poco bicuriosa, es difícil de explicar porque no era como si quisiera o necesitara intentarlo, sino más bien si surgiera la situación correcta, exploraría si eso tiene sentido.

“Sabiendo esto, ha estado presionando / pidiendo un trío con otro chico durante algún tiempo, ya que ha sido una fantasía suya.

“Honestamente, su empuje me hizo sentir incómodo, ya que no es algo que me haya interesado, pero eventualmente me desgastó lo suficiente como para aceptar que si encontrábamos a un chico con el que estaba bien, tal vez podríamos”.

El hombre dijo que su novia quería encontrar un chico en aplicaciones de citas, pero se negó. Finalmente sugirió a su mejor amigo, pero pensó que podría negarse porque es “completamente gay”.

A pesar de esto, su amigo dijo que sí a la experiencia sexual .

El hombre continuó: “Llegó la noche y tuvimos el trío, fue diferente de lo que pensaba. Disfruté estar con él más de lo que creo haber disfrutado estar con cualquier chica antes, pero no solo el acto físico después también. .

“Después de que ella se fue a la ducha y nos quedamos en la cama, lo que nos llevó a abrazarme, él me abrazó, la única forma en que puedo describirlo es que se sintió bien, se sintió así como se suponía que debía ser.

“Honestamente, ahora me pregunto si soy gay o bisexual, estar con mujeres nunca fue malo. Lo disfruté, así que no sé cómo podría ser gay, pero al mismo tiempo, nunca se sintió así con ninguna chica. Tampoco sé si podría ser bi.

“No puedo dejar de pensar en él o en él, siempre lo he amado, pero ahora que sé lo que es estar con él así, creo que podría estar enamorado de él. Me siento perdido y no sé qué. que hacer, no quiero hacerle daño a él ni a ella, ¡así que por favor ayúdame! “

Al darle un consejo, un compañero usuario de Reddit le dijo: “Mi principal conclusión de tu publicación es que te trató mucho mejor que a tu novia durante todo el proceso. Cuando ella fue insistente, desconsiderada y despreocupada de tus preocupaciones, él se tomó el tiempo para escuchar, hacer que se sienta cómodo y considerado con sus sentimientos.

“Dejando a un lado la sexualidad, ella no suena como una gran compañera. Tal vez sea mejor pasar un tiempo separados para ordenar tus sentimientos”.

Mientras que otro agregó: “Sí, ¡bienvenido al ciclo bi! Es confuso, pero debes saber que hay MUCHAS personas en la misma situación. Intento concentrarme en la persona y mantenerlo en el momento. ¿Cómo te sientes con ellos? ? ¿Es bueno? Si es así, sigue explorando.

Un tercero advirtió: “Vale la pena considerar que una experiencia sexual no define tu sexualidad. Los tríos son una experiencia realmente emocionante y extraña. Hay más partes móviles, más comunicación, más nerviosismo y más contacto. Te sentirás más solo porque es mucho más.

“Cuando te tranquilizas después de esa excitante experiencia sexual, tus hormonas de unión fluían con tu mejor amiga, no con tu novia. Eso también cambiará tu visión de todo. No necesitas hacer nada bien. Ahora. Ser bi te deja en el ciclo de la fluctuación entre homosexual, heterosexual, pan o as. Eso es normal, un sentimiento extraño y confuso.

“Considérelo una apertura de opciones en lugar de un pasillo cerrado donde tiene que elegir un camino. Ahora sabe que puede elegir la calidad de su relación y el vínculo sobre el género de su pareja”.

El chico luego compartió una edición para decir que va a romper con su novia y se quedará con su hermano mientras él “aclara su cabeza”.

Él escribió: “Me siento estúpido por quedarme con ella tanto tiempo y por no haber descubierto estas cosas antes. Me quedaré con mi hermano y aclararé mi mente y luego hablaré con mi amigo.

“Creo que podría ser gay porque realmente no puedo imaginarme estar con una chica de nuevo y estar con un chico me emocionó de una manera que las chicas nunca lo han hecho”.