Caída de Facebook y WhatsApp: Error en un cambio de la configuración y 6.000 millones de pérdidas

Cuatro de las redes sociales y de mensajería más usadas del mundo: Facebook, Whatsapp, Messenger e Instagram, todas ellas pertenecientes a la misma empresa, que dirige el multimillonario Mark Zuckerberg, sufrieron su lunes negro con un corte prolongado durante más de seis horas que les ha causado pérdidas millonarias. Desde la media tarde del pasado lunes, los usuarios de las tres plataformas comenzaron a recibir mensajes de error cuando intentaban a acceder a las redes.

La empresa identificó el problema en “un cambio de configuración defectuoso” en sus servidores. Según ha explicado la multinacional en un comunicado “la interrupción del tráfico de red tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que provocó la suspensión de nuestros servicios”.

Al mismo tiempo y, según diversos medios, Twitter registraba el mayor nivel de actividad de su historia Los países más afectados por las primeras incidencias fueron Estados Unidos, México, España, Francia, Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia, mientras otros muchos acudieron posteriormente al portal online para informar de que no podían acceder a los servicios, en lo que parecía un problema mundial.

Aunque es relativamente normal que plataformas de internet sufran interrupciones temporales del servicio (normalmente de menos de dos horas), las aplicaciones de Facebook superaron esta vez las seis horas experimentado problemas.

El CEO de Cloudflare, Matthew Prince, descarta un ataque y sostiene que la hipótesis más factible es que las rutas de Internet de la empresa (BGP) se retiraron por error durante el mantenimiento.

