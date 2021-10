El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 5 de octubre de 2021

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No es cierto que el amor es sufrir o que debes aceptarlo todo, de hecho no puedes aceptar nada que trasgreda tus propios límites. Dile no a lo que no te hace feliz.

Tauro

Hoy necesitas toda la ayuda extra posible, no caerá del cielo, tienes que dar un paso adelante y pedirla a la persona adecuada. Puede que tengas que tocar algunas puertas y que alguna que otra no se abra, pero no desistas, que igual se abrirá la correcta.

Géminis

Lo importante no es cuan temprano te levantes, ni cuán tarde te acuestas, lo que cuenta es lo que haces con tu tiempo mientras estás despierto. Enfócate, pon asuntos pendientes al día y establece reglas para que quienes te rodean o colaboran contigo también lo hagan.

Cáncer

Pasas la pagina. A partir de ahora estás consciente de que lo que sucede en tu relación depende un 50 % de ti, y que el resto depende de tu pareja. Trabajan juntos o esto tarde o temprano colapsara.

Leo

Necesitas tomar decisiones y esta vez deben ser definitivas, pero no te preocupes, tienes tiempo suficiente para explorar la mejor opción. Busca oír aquí y allá, visualiza cuál te conviene y cuando estes listo, entra en acción.

Virgo

Se cumplido, decidido, resiliente y constante, pero sin extralimitarte. Haz las cosas bien, pero no trates de ser perfecto, porque la perfección no existe. Entrégate a tus proyectos, pero sin sacrificar otras áreas de tu vida.

Libra

Es tanto lo que quieres tener la razón que no escuchas lo que tu pareja tiene por decir, te impones y la relación se torna tóxica. Hoy es un día para escuchar, entender y aceptar, y si es necesario, de ceder.

Escorpio

Sabes lo que quieres y como lo quieres y debes ir tras ello, con paso firme y seguro y convencido de que es lo mejor para ti. No importa si el proceso es lento, igual tienes la paciencia para esperar.

Sagitario

Perdona a quien te haya lastimado. Agradece la experiencia porque te ayudo a crecer, pero no permitas que nunca mas te afecte igual. Supéralo.

Capricornio

Para salir de donde estás, lo que necesitas es cambiar tu forma de pensar. Te cuesta asimilar los cambios, pero una vez que te pones en marcha te das cuenta de era más fácil de lo que creías y que ya no hay marcha atrás.

Acuario

Haz dado lo mejor de ti y ahora puedes disfrutar los resultados, pero no te detengas, porque aún hay mucho que hacer y mucho por disfrutar.

Piscis

No se trata de lo que quieras o necesites, sino de lo que te conviene. Hoy es un día de tomar decisiones difíciles y definitivas, no queda otra opción. Es o no es, un más o menos no es una opción.