EN FOTOS: Propuesta de matrimonio con una avioneta terminó en tragedia

Lo que debía ser una romántica propuesta de matrimonio se convirtió finalmente en una tragedia.

Por El Tiempo

El pasado sábado, 2 de octubre, una avioneta Cessna 172 1974, de 50 años, que remolcaba un cartel que decía ‘¿Te quieres casar conmigo?’, se estrelló en un terreno baldío luego de perder altura.

Los hechos sucedieron en Montreal, tan solo quince minutos después de haber despegado. El piloto tuvo que hacer maniobras para intentar aterrizar en un terreno baldío.

Aún no se conoce con certeza cuáles fueron los motivos del accidente. Según los informes, el motor de la aeronave fue enviado a Ottawa para ser investigado e indicar las verdaderas causas del desastre.

Plane flying 'Will you marry me' banner crashes, killing one and

injuring another….

A marriage proposal ended in tragedy after a small plane towing a "Will you marry me" banner crashed on an island near Montreal. The passenger in the small, Cessna 172 .. pic.twitter.com/tQhf8raI66

— mkjpriyanshu (@mpriyanshu1982) October 5, 2021