La historia del pájaro que se convirtió en la mascota de la embajada de Francia tras la llegada los talibanes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un miná religioso que llegó a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la mano de una niña que huía del Afganistán de los talibanes aprendió a decir “bonjour”, tras haber sido recogido por el embajador francés en ese país.

El embajador Xavier Chatel explicó en Twitter que se emocionó al ver a esta niña afgana que llegó “agotada” con su pájaro a la base aérea de Al Dhadra, en EAU, durante la multitudinaria evacuación desde Kabul tras el retorno al poder de los talibanes a mediados de agosto.

La niña estaba muy triste al saber que no podía llevarse su pájaro llamado Juji a Francia por “motivos sanitarios”, aseguró el embajador en una serie de tuits.

“Ella lloró en silencio. Me emocionó. Le prometí que cuidaría del pájaro en la residencia, que lo alimentaría. Ella podría visitarlo cuando quisiera y también recuperar”, recordó Chatel.

Juji incluso se hizo una “novia”, una paloma que lo visita todos los días, y, después de que lo trataran muy bien en la embajada, incluso dice “Bonjour” (“Buenos días” en francés).

“Hoy, desde París, la propietaria del pájaro, Alia, me encontró en Twitter. Ella estaba tan feliz de ver que su pájaro se encontraba bien”, afirmó Chatel, que utilizó un seudónimo para referirse a la chica.

“Alia, tu pájaro se ha convertido en la mascota de la embajda, pero está allí por ti y si puedo, te lo llevaré en persona un día”, añadió.

AFP

…Or so I thought. Until one day, the (female) manager of the French residence sent me this "Bonjour" that went straight to my heart.

7/8 pic.twitter.com/0k5BIn7hR7

— Xavier Chatel (@Xavier_Chatel_) October 5, 2021