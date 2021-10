Maduro se sigue armando: Fábrica Kalashnikov estaría funcionado a mediados de 2022 en el país

No cabe duda que el régimen de Nicolás Maduro se sigue armando hasta los dientes con la ayuda de Rusia y demás potencias.

De acuerdo a una información de Ryan C. Berg, investigador senior del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), se conoció que en el país para finales del 2022, estará en funcionamiento la fábrica rusa de rifles Kalashnikov, en Maracay, estado Aragua.

“Venezuela y Rusia anunció que Kalashnikov, la fábrica, estará en funcionamiento en Maracay a finales de 2022”, indicó Berg a través de su cuenta en la red social Twitter.

Comentó además que Venezuela está inundada de armas rusas.

#Venezuela and #Russia announced that the #Kalashnikov factory will be up and running in #Maracay by the end of 2022. @NicolasMaduro's Venezuela is awash in Russian weapons, I wrote previously in @ForeignPolicy. A factory is the last thing the region needshttps://t.co/etcKcXdcKq

— Ryan Berg, PhD (@RyanBergPhD) October 7, 2021