Laporta habló de la salida de Messi y lanzó un dardo de cinismo donde más duele

Pese al paso del tiempo, a algunas personas aún les cuesta digerir la salida de Lionel Messi del Barcelona rumbo al Paris Saint Germain. Pese al deseo de la institución y del futbolistas por renovar el vínculo tras el cambio de dirigencia, ambas partes nunca llegaron de acuerdo producto del Fair Play Financiero, ya que la entidad azulgrana atraviesa una delicada situación financiera.

Por Infobae

En diálogo con El Món de RAC1, Joan Laporta volvió a referirse a este tema, brindando nuevos detalles sobre lo acontecido en las negociaciones. El mandatario dejó entrever que el argentino especuló con una posible oferta del poderoso elenco francés.

“Aprecio demasiado a Messi para enfadarme con él, pero llega un momento en el que hay cierta decepción por ambas partes. Ellos querían quedarse pero también tenían mucha presión por la oferta del PSG. Imagino que sabían que si no firmaban con el Barça tenían una oferta del PSG. No lo sé con seguridad, pero todo indica que ya tenían una oferta muy potente. Puedo ser un iluso, pero por un momento tuve la ilusión de que Messi dijera que iba a jugar gratis, aunque sé que no se le puede pedir a nadie. Me conocía, me llevaba bien con él, lo hice todo por su familia pero comparado con lo que le ofrecían en París…lo que espero ahora es hacerle un homenaje como es debido si es que está dispuesto”, soltó el dirigente.

El presidente azulgrana también aprovechó la oportunidad para aclarar que Florentino Pérez, principal dirigente de la Casa Blanca, no tuvo ningún tipo de injerencia en esta decisión: “Todos queríamos preservar la memoria de Leo Messi en el Barça, pero era inviable. Florentino no tuvo ningún peso en esta decisión, a nosotros no nos condiciona nadie y menos el Real Madrid. El presidente de La Liga nos fue ofreciendo un caramelito en forma de CVC, pero no tenemos aún el documento. Y si no sabemos la letra pequeña no nos podemos comprometer. La operación es buena para La Liga, pero nosotros no necesitamos más deuda. No nos hemos cerrado a esta operación, que podría ser posible y creo que están trabajando en reformas para redefinirla”.

“Lo intentamos, pero las informaciones que nos habían llegado de Neymar no eran ciertas. Nos dijeron que quería irse del PSG y que no continuaría, pero finalmente aceptó la propuesta de renovación. No me decepcionó, la ley de la oferta y la demanda es así. Su no fichaje ha sido bueno para el Barça. Nos habría generado ingresos, pero no nos habría solucionado la situación que sufrimos ahora”, manifestó, dejando en claro que buscaron repatriar al delantero brasileño.

Barcelona no inició de la manera esperada la temporada, al perder sus dos encuentros por la Champions League (ante Bayern Munich y Benfica -ambos por 3 a 0-) y estar en la octava colocación en La Liga, lo que lo deja a cinco de los líderes (Real Madrid, Atlético Madrid y Real Sociedad) y fuera de los puestos clasificatorios a las competencias internacionales. Pese a los rumores de un cambio de entrenador, Laporta respaldó de manera categórica a Ronald Koeman.

“El presidente tiene que analizar la situación y encontrar soluciones. Y yo, después de escuchar a mi gente de confianza, llegué a la conclusión de que tenía que actuar como hice con Rijkaard. Merece confianza. En primer lugar, porque es un culé que quiere al Barça. Hablando con él lo notas. En segundo, es importante remarcar que es un mito del barcelonismo. Además, vino en una situación de crisis deportiva e institucional. Yo necesitaba saber si confiaba en este equipo. ¿Tú confías en este equipo?, le pregunté. Me respondió ‘claro, pero necesito recuperar a los lesionados’. Vi a un hombre que quería continuar sí o sí”, esbozó. Y luego, añadió: “Con Xavi hablo frecuentemente porque somos amigos. También con Pep. Me gusta saber lo que piensan porque saben más que yo. A uno lo he tenido de jugador y al otro de entrenador. La gente que piense lo que quiera, pero nuestro entrenador es Koeman. Y estamos orgullosos de que sea así. Ahora estamos centrados en cambiar la situación deportiva, que no es la deseable. La temporada acaba de empezar y ahora recuperaremos a los lesionados. Dembélé, por ejemplo, volverá la semana que viene. La secretaría técnica trabaja cada día, pero en ningún momento dije que Koeman no iba a continuar. Se merece un margen de confianza”.

Por otra parte, Laporta se mostró entusiasmado por las renovaciones de tres de sus jóvenes estrellas: “Estamos en proceso de renovar a los jóvenes. Si puede ser, la semana que viene tendréis buenas noticias. Los contratos de los jóvenes terminaban pronto. La continuidad de Pedri la tenemos muy avanzada y ojalá la podamos anunciar la semana que viene. Ansu también va bien. Con Gavi también estamos muy contentos, el presidente de la Federación Española me llamó ayer para felicitarme. Sergi Roberto, por otra parte, ya se ha bajado el sueldo. Estamos reestructurando su contrato, solo faltan algunos flecos por cerrar”.