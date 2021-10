Senador Durbin ratificó apoyo a Guaidó tras reunión con líderes venezolanos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Senador de los Estados Unidos, Richard Durbin sostuvo un encuentro con líderes venezolanos, entre ellos Leopoldo López para mostrar su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó.

lapatilla.com

A través de las redes sociales del Senador expresó “honrado de reunirme con el líder de la oposición venezolana Leopoldo López , para mostrar mi apoyo a su presidente interino Juan Guaidó”.

Asimismo enfatizó “el trabajo de poner fin a la pesadilla política y humanitaria de su país. Estados Unidos se mantiene firme en la exigencia de elecciones legislativas y presidenciales creíbles en Venezuela”.

Honored to meet with Venezuelan opposition leader @leopoldolopez to show my support for his & interim President @jguaido's work to end their country's political & humanitarian nightmare. The US stands firm in demanding credible legislative & presidential elections in Venezuela. pic.twitter.com/tBwrVQnJUz

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) October 8, 2021