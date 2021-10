VIDEOS: Avioneta se estrelló cerca de una escuela en California y causó un incendio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una avioneta se ha estrellado en Santee, California (EE.UU.) la tarde de este lunes, perjudicando tres viviendas y dejando al menos dos personas heridas, informan medios locales citando a los Bomberos.

Por: Actualidad RT

El accidente se produjo a un par de cuadras de una escuela secundaria, pero los responsables del establecimiento han comunicado en Twitter que todos los estudiantes están a salvo.

Dos viviendas quedaron destruidas completamente y una tercera resultó con varios daños. En redes sociales han circulado numerosas imágenes de bomberos tratando de controlar el fuego en la zona del impacto.

Al menos dos personas han sido hospitalizadas tras la precipitación de la aeronave.

Por su parte, el jefe de los bomberos de Santee, John Garlow, afirmo a ABC News que la aeronave estrellada es una avioneta bimotor, que impactó en un camión postal y al menos una casa. Dos personas que se encontraban dentro sufrieron quemaduras, precisó el funcionario.

El accidente tuvo lugar a menos de 25 kilómetros del sitio donde ocurrió una tragedia similar en 1978. En ese entonces, la colisión entre un Boeing 727 y una avioneta Cessna 172 sobre North Park, San Diego, dejó más de 140 muertos y se considera como el accidente aéreo más mortal de California.

All Students are Secure. There was a plane crash 2 or 3 blocks away. We are currently in a “Secure Campus”.

Plane crash in Santee a few minutes ago. Heard the plane and what felt like an earthquake. Heard a steady stream of sirens @nbcsandiego @CBS8 @10News pic.twitter.com/yAK2wQnYDm

A small plane has crashed, possibly hitting a delivery truck, near the campus of Santana High School in the Santee area.

The crash has sparked a fire that has heavily damaged two homes.

No confirmation of any injuries at this time.

More info: https://t.co/tWfjT5geUA pic.twitter.com/34I8cDQ5cY

— KUSI News (@KUSINews) October 11, 2021