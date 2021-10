Un jefe de la EEI captó un extraño fenómeno sobre Europa (Foto)

El espacio siempre ha sido un lugar que ha inquietado a todas las mentes de los seres humanos. Visitarlo, investigarlo y ver de dónde venimos es la inquietud y la pregunta más grande la humanidad, solo unos pocos son los afortunados en poder llegar al espacio exterior, lugar de donde surgen muchas respuestas a lo que sucede en nuestro planeta.

Por Marca

Desde la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) se ha capturado un fenómeno tan extraño como hermoso. Thomas Pesquet, comandante de la Estación Espacial Internacional (EII), compartió en sus redes sociales un fenómeno que se llama ‘eventos luminosos transitorios’ de la atmósfera terrestre.

?A single frame from a timelapse over #Europe, showing a transient luminous event in the upper atmosphere! We have a ??-led facility monitoring these events thanks in part to @Astro_Andreas who took the first picture of them from space! ? https://t.co/tfFS3KqYmm #MissionAlpha pic.twitter.com/XqBdJ64pBq

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 7, 2021