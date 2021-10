Expareja del candidato del Psuv, Christopher Constant, lo denunció por maltrato (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Virmalia Gabriela García Orcial, expareja del candidato del Psuv a la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio Nieves en San Juan de los Morros, Christopher Constant Campo, lo denunció por violencia física y psicológica.

lapatilla.com

A través de dos videos compartidos en Twitter por el periodista Jesús Medina, la mujer de 25 años que tiene una hija de 3 años con el dirigente oficialista, mencionó que lo denunció el pasado 19 de amayo del presente año por las agresiones que sufrió. Sin embargo, la misma no trascendió por el “tráfico de influencias” de Constant.

“Lo denuncié el pasado 19 de mayo, pero por su tráfico de influencias logró que tres fiscalias se inhibieran de mi caso y no logré ninguna respuesta. Durante 5 años me gritó en diferentes ocasiones, cuando era parlamentario a la Asamblea Nacional me decía que si lo denunciaba nadie me iba a hacer caso porque él tenía inmunidad parlamentaria” comentó.

García relató que sufrió golpizas en reiteradas ocasiones. Además, durante su embarazo también recibió golpes e intentos de estrangulamiento.

“Fue creando un temor constante en mi que no me permitió lograr a través de la violencia psicológica y física que recibía, poder alzar mi voz y decir que me cansé. Este año a través de diferentes momentos que me marcaron, a través de golpizas que me dejaron dos órganos inflamados, embarazada me ahorcaba, me golpeó la barriga con seis meses, me agarraba por el cuello, me cacheteaba”, relató.

La mujer mencionó que las agresiones fueron por una investigación que hizo desde el mes de diciembre, donde descubrió que el candidato chavista practicaba supuestos actos de pedofilia. Eso hizo que se trasladara a Caracas, ya que Constant violentó la vivienda donde se encontraba en Guárico y robó sus pertenencias.

“Descubrí que esta persona llevaba tiempo siendo pedófilo con niñas de la Jpsuv (Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela) en San Juan de Los Morros. Me trasladé a Caracas, donde me mantengo resguardada y huyendo, porque Christopher violentó la vivienda que la fiscalía me había asignado momentaneamente”, contó.

Virmalia Gabriela García Orcial sigue esperando alguna respuesta de las autoridades, mientras las amenazas del chavista continúan.

“Escribi al Psuv, envié una carta a Diosdado Cabello y al Ministerio Público y aún no recibo respuesta. Estoy cansada de sufrir y hoy pido ayuda. No quiero que Christopher cumpla sus amenazas, que me quiten a mi hija o que llegue al punto de quitarme la vida”, expresó la mujer angustiada.

1/2 ¡Atención! El candidato a la alcaldía de Juan Germán Rocio Nieves “San Juan de los Morros” por el PSUV, Christopher Constant Campo, es denunciado por violencia física y psicológica contra su esposa Virmalia Gabriela García Orcial ¿Dónde está la fiscalía del MP? Fuertes videos pic.twitter.com/rszR2xPkwA — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) October 12, 2021

https://platform.twitter.com/widgets.js

2/2La jóven está pidiendo ayuda ante las fuertes declaraciones contra su presunto agresor. ¿Dónde esta la justicia en Venezuela? ¿Dónde están los movimientos feminista? Ante estas fuertes acusaciones. ¿Van a esperar un desenlace trágico para actuar? Se puede evitar algo trágico. pic.twitter.com/AJTI089KPR — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) October 12, 2021

https://platform.twitter.com/widgets.js