Nancy Pelosi fue galardonada con el premio de la Otan Mujeres por la Paz

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, ha sido galardonada con el nuevo premio de la OTAN Mujeres por la Paz y la Seguridad, ocasión que aprovechó para bromear sobre gobernar el mundo.

Por RT

“Cuando me preguntan ‘¿si gobernara el mundo, qué cosa haría?‘, pienso mucho en ello”, comentó la legisladora riéndose.

Aunque el video de 10 segundos de su discurso durante un foro parlamentario de los países miembros de la OTAN en Portugal no revela su respuesta, la transcripción de la alocución colocada en la web de la presidenta parlamentaria sí lo hace.

“Sería priorizar la educación de las mujeres y niñas, porque creemos sinceramente que el éxito de las mujeres significa el éxito de EE.UU. o de cualquier país. El éxito de todos, globalmente“, continuó Pelosi en la 67.ª sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

La demócrata californiana de 81 años es la primera premiada con el galardón que la alianza atlántica estableció en octubre de 2020 para homenajear a las mujeres que han demostrado la igualdad de género en el ámbito de la paz y la seguridad, la protección de mujeres en conflictos, o la promoción de las necesidades y la perspectiva de las mujeres durante la mitigación y recuperación posterior a un conflicto.

Pelosi said she thinks "a lot" about what she would do if she "ruled the world," during her remarks at the NATO Parliamentary Assembly in Lisbon, Portugal today. pic.twitter.com/nG5btx9rzS

— Daeshon Jones (@jonesdaeshon) October 11, 2021