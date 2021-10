EEUU se convirtió en el mayor centro de minería de criptomonedas del mundo

Click to email this to a friend (Opens in new window)

EE.UU. ha pasado a ser el mayor centro de minería de criptomonedas del mundo, en medio de la campaña que desarrolla Pekín contra las divisas digitales, según el ránking publicado este miércoles por el Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge.

Por RT

Los datos de consumo de electricidad para la minería de bitcoines han confirmado que las medidas restrictivas adoptadas por parte de China provocaron una caída al 0 % de su porción de la tasa de ‘hash’, el índice de volatilidad que mide la capacidad de procesamiento de toda la red bitcóin y determina la potencia requerida por los mineros.

Paralelamente, los datos actuales muestran una subida de la parte de la tasa de ‘hash’ correspondiente a EE.UU. desde el 16,8 % en abril hasta el 35,4 % a finales de agosto, lo que sitúa al país norteamericano en el primer lugar de la lista.

Immediate effect of crackdown in China was a 38% fall in global network hashrate in June, but this fall was partially offset by a 20% "bounceback" in July & August. Declared mining operations in mainland China have effectively dropped to zero. pic.twitter.com/HOEvBAxHN5

— Cambridge Centre for Alternative Finance CJBS (@CambridgeAltFin) October 13, 2021