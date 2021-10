La devastadora historia de una madre que perdió las manos y los pies tras contraer el Covid-19 (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un médico de cuidados intensivos ha compartido la devastadora batalla de una madre con el coronavirus, que la ha visto perder las manos y los pies mientras instaba a la gente a ir a recibir la vacuna.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

El Dr. Wesley Ely, de Nashville, Tennessee, publicó un video en Twitter que muestra a la paciente Autumn Nugent caminando con una prótesis de piernas después de que los médicos se vieron obligados a amputarle las extremidades cuando las complicaciones del virus causaron coágulos de sangre.

La mujer de 32 años le rogó que contara su historia en un intento por convencer a otros de que se vacunen.

Al publicar un video titulado “Covid tomó sus manos y pies”, escribió en nombre de Autumn: “Ella me envió esto de ella caminando con nuevas piernas y pidió que lo contara… ¡Los coágulos de sangre de Covid se pueden prevenir con una vacuna!”

Anteriormente había relatado la desgarradora batalla de la madre de tres en un hilo acompañado de fotos de ella en varias etapas del tratamiento.

“Covid-19 es una enfermedad de los vasos sanguíneos que puede afectar los pulmones, el corazón, el cerebro o cualquier órgano. La coagulación de la sangre absorbe la vida de los órganos vitales. Esta paciente pidió que se compartiera su historia para que otros puedan aprender y buscar la vacunación”, explicó el galeno.

El Dr. Ely agregó que las complicaciones del Covid-19 causaron coágulos de sangre en las extremidades de Autumn, produciendo llagas que parecían quemaduras. “Las enfermeras necesitaban muchas horas al día para cambiar sus heridas”.

En una publicación de seguimiento, agregó: “Ella va a vivir, y todos estábamos emocionados. Aún así, era triste pensar que esta joven perdería sus manos y pies mientras continuaban secándose, sin vida y quietos “.

El médico señaló que tuvo que soportar semanas de agotadora fisioterapia mientras tomaba 12 medicamentos diferentes cada día.

El doctor añadió en una súplica personal para que lo criticaran: “Su vida ha cambiado para siempre. Esta es la realidad de lo que le puede pasar a una persona muy joven y totalmente sana. Se ha lanzado una recaudación de fondos para ayudar a cubrir los costos médicos de Autumn”

? #COVID19 took her hands & feet?

I cried when she sent me this yesterday: Her physical resilience & mental fortitude are my #Inspiration. She sent this ? of her walking w new legs and said to tell YOU…

“Blood clots of #COVID can be prevented w a #Vaccine!”

(shown w perm) https://t.co/ouoMFhy0JH pic.twitter.com/gZ9n0FcV8V

— WesElyMD (@WesElyMD) October 12, 2021