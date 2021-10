Robert Alvarado: Se nos fue José Rafael…

Posteado en: Opinión

“No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo” Albert Camus

Todo en la vida tienen un inicio y un fin, nosotros los seres humanos no somos la excepción. Tan natural como la vida es la muerte pues a todos nos llegara en algún momento dormir el sueño eterno. A veces es difícil de aceptar que uno de nuestros seres queridos ya no nos acompañara más, que no volveremos a disfrutar de estar con él o ella, que no volveremos a escuchar su voz.

¿Qué le puedo decir a una persona que acaba de perder a un familiar o a un amigo? Cuando un amigo se va del cantante Alberto Cortez eso se con un gran amigo quien fue el periodista José Rafael Ramírez Córdova conocido también “el gordo Ramírez” en el mundo periodísticos. Se nos fue el día Jueves 07 de octubre a las 9:00 PM tras varios días de luchando enfermo con sintomatología asociada a COVID-19 lo llevo a la muerte y desaparición física a sus 69 años.

Un hombre cargado de sueños desde muy corta edad supo conquistar espacios importantes en periódicos regionales y nacionales del país como: Reporte de la Economía, El Periodiquito, El Siglo, El Espacio, El Universal, Ultima Noticias, entre otros. Ganándose el respeto y aprecio de todos quienes lo conocimos, por su búsqueda de la excelencia en todo momento con virtudes del periodista. Hace algunos años creó un grupo de WhatsApp en el que incorporó a periodistas de todo el país, en el que se debatían temas de interés nacional. Dijo muchas verdades que nadie se atrevía a decir cuando Chávez estaba en el poder, pero esa verdad hoy le dieron la razón él se enfrentó y lo llevaron preso le viola sus derechos constitucionales y abusan su integridad moral como ser humanos. Cosa de esta la vimos por orden expresa del Ministerio de Interior y Justicia por el entonces Ministro Pedro Carreño y de manera intempestiva y sin tomar ningún tipo de medida de seguridad, el día 18 de octubre del 2009 y fue trasladado José Rafael estaba ubicado por órdenes de sus respectivo tribunal en el Centro de Reclusión Policial de la Policía Metropolitana de Catia.

Recuerdo que el caso del periodista Ramírez, con todos sus enseres y sin autorización de sus respectivos tribunales, como lo ordena en COPP, sin notificación a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo y, además sin ningún tipo de medidas de seguridad. José Rafael Ramírez en conjunto con ayuda de su misma familia, por sus medios propios, hicieron la mudanza del Centro de Reclusión Policial a la comisaría “Cecilio Acosta”, sin embargo no hubo ninguna novedad. Ramírez llego al sitio y allí permaneció. El único apoyo que tuvieron fue que la PM les facilitó un camión para que ellos hicieran su mudanza…Único caso en el mundo. ¿Cuál peligro de fuga? ¿Qué le temía el gobierno en tener preso a Ramírez? Que fue un hombre que llevo la verdad hasta donde pudo cuando trabajaba en el periódico “Reporte de la Economía” que desde allí demostró muchas anomalías en los buques petroleros de PDVSA. En donde el acusador de Ramírez es un magnate de la denominada “boliburguesìa”, el señor Wilmer Ruperti Perdomo, quien se sintió ofendido por las denuncias de Ramírez que sacaba en el periódico sentido que supuestamente Wilmer Ruperti utilizaba sus influencias con el gobierno para hacer fraudes con cargamentos de petróleo, denuncias que por cierto no lo hacía José Rafael Ramírez, sino otro de los periodistas que trabajaban en dicho medio.

Se las luchas de estos hombres que están tras las rejas unos condenados otros esperando que los condenen como tienen al periodista José Rafael Ramírez, calificado como preso político, secuestrado hace dos años y cinco es meses por el gobierno del comandante Chávez, y depositado en una las peores cárceles de este país que lo tienen cambiando de una cárcel a otra cárcel. Un gobierno mandado por un dictador que estaba en Miraflores como es de sabido los dictadores tienen de costumbre estando en el poder, creen que pueden comprar al mundo entero y no se dan cuenta en donde gobiernan sus costumbre son libres. Aquí en Venezuela no podemos movilizarnos libremente sin que nadie nos amedrente, no tenemos medios de comunicación libre porque están amenazados que lo pueden clausurar, aquí no hay libertad de prensa, aquí no hay libertad de protesta ni garantía.

Su lucha no se doblego se supo una gran noticia con un gran titular: Otorgan libertad a periodista José Rafael Ramírez (https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/otorgan-libertad-a-periodista-jose-rafael-ramirez/) fue liberado el día martes 6 julio del 2010, según lo confirmó su abogado José Luis Tamayo luego que el Juez 20 de juicio acordó una medida cautelar sustitutiva de la prisión. Nuestro José Ramírez tenía tres años y dos semanas privado de su libertad. De acuerdo con la medida otorgada por el juez, Ramírez tendrá que presentarse periódicamente ante un tribunal y tendrá prohibición de salida del país. Una lucha que no se quedó allí en tiempo atrás ante de su libertad yo hice una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con el Dr. Carlos Ramírez López. Quien es hermano de José Rafael (http://oas.org/es/cidh/decisiones/2019/VEAD1656 -09ES.pdf) duro varias años esa querella en la CIDH y no esperábamos que nos respondiera pero nos dieron la razón y nos llenó alegría, con un regalo de parte de Dios en la época navideña un día 05 de diciembre del 2019 según el Informe No 191/19 con petición 1656-09 y se demostró que si hubo violación derechos humanos al periodista José Rafael Ramírez por parte del gobierno venezolano y lo bueno es que pudo limpiar su nombre del gordo Ramírez. Que algunos detractores pusieron su nombre por el suelo y el mismo me dijo: …Robert te recuerdo algo como dice un refrán llanero al árbol caído, le sacan leña… y también te digo algo lo que dijo Jesús de Nazaret “el que se humilla será enaltecido y que enaltece será humillado”. Un hombre siempre fue bendecido por Dios, en esta vida salió de todas esas talladuras, con el apoyo de sus hijos Dorelys del Carmen, María Chiquinquirá, Iru Yorley, Johana Dorina, Luisangie y José Rafael y su esposa Matilde Paiva. Sigo haciendo memorias de aquellos favores que me hiciste cuando estaba de editor de Noticias JR, a quien con cariño le decía “viejo querido”, pues esa era la manera en que él les hablaba a sus amigos. Solamente con el dolor en el alma solo podre decir: Se nos fue José Rafael…

Cualquier información o sugerencia por [email protected] [email protected] [email protected] o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y además pueden leer esta columna en mí página Web: https://robertveraz4.webnode.es/ y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!