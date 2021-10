Abogado de los seis exdirectivos de Citgo no conoce su paradero y teme represalia

Uno de los abogados de los seis exdirectivos de Citgo bajo arresto domiciliaro en Caracas negó este sáabdo 16 de octubre conocer el paradero de sus clientes, en medio del temor a una represalia del régimen de Nicolás Maduro tras la extradición de Alex Saab a Estados Unidos.

“Las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido a seis ejecutivos petroleros estadounidenses en lo que sus familias temen que sean represalias por la extradición a Estados Unidos del aliado de Maduro, Alex Saab”, comunicó en redes sociales el corresponsal de The Associated Press, Joshua Goodman.

“Un abogado de los hombres dice que no sabe a dónde los llevaron”, alertó el corresponsal. Los exejecutivos de la refinería venezolana también poseen la nacionalidad norteamericana.

