Dgcim detuvo nuevamente a los seis exejecutivos de Citgo, tras extradición de Saab

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El régimen de Nicolás Maduro se llevó detenidos nuevamente a los ses exejecutivos de Citgo este sábado, tras confirmarse la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde a EEUU.

lapatilla.com

La Coalición por los DDHH y la democracia denunció en horas de la tarde que funcionarios de la Dgcim se llevaron nuevamente a los hermanos José Zambrano y Alirio Zambrano.

La organización colocó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde mencionaron que la medida arbitraria ocurrió a las 5:46 pm aproximadamente. Ambos cumplían arresto domiciliario desde mayo de 2021.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Los familiares de José Pereira, exgerente de la estatal, confirmaron que fue sacado de su casa por esbirros del régimen chavista. Además, advirtieron que la medida arbitraria sería por la extradición de Saab.

“Confirmamos que nuestro padre fue tomado rehén de nuevo por guardias fuertemente armados and un sitio que desconocemos!! Hacemos responsable de su vida al régimen… esto es una vulgar retaliación a la extradición de Alex Saab!! Pedimos la liberación de los #Citgo6 de inmediato…”, reclamaron.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Los familiares de José Pereira, exgerente de la estatal, confirmaron que fue sacado de su casa por esbirros del régimen chavista. Además, advirtieron que la medida arbitraria sería por la extradición de Saab.

“Confirmamos que nuestro padre fue tomado rehén de nuevo por guardias fuertemente armados and un sitio que desconocemos!! Hacemos responsable de su vida al régimen… esto es una vulgar retaliación a la extradición de Alex Saab!! Pedimos la liberación de los #Citgo6 de inmediato…”, reclamaron.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Confirmed our father and the rest of the #citgo6 has been taken from their house arrest, heavily guard to an unknown location!! This a retaliation to the Alex Saab extradition, maduro it is responsable of their health and well being!! @POTUS @SecBlinken @StateSPEHA

https://platform.twitter.com/widgets.js

Tomeu’s family believe this escalation is due to the US government’s extradition of Alex Saab to the US. Saab is an envoy for Venezuelan President Nicolas Maduro

You can listen to our episode with @Vvadell here: https://t.co/OZMWMDuQHL

Call on @POTUS to free the #citgo6 (2/2)

— Pod Hostage Diplomacy (@PodHostageDiplo) October 16, 2021