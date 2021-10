La lava del volcán de La Palma ha destruido casi dos mil edificaciones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La superficie total cubierta por la lava en La Palma era este viernes de 736,9 hectáreas, mientras que 1.826 edificaciones han quedado destruidas, según los últimos datos obtenidos por satélite del programa europeo Copernicus sobre los efectos del volcán que lleva casi un mes en erupción en la isla canaria, así lo reseñó ACTUALIDAD RT.

Mientras tanto, AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), ha advertido a los ciudadanos que 16 vuelos con destino La Palma fueron cancelados este sábado debido a la nube de ceniza.

El aeropuerto de La Palma está abierto, pero AENA aconseja a los pasajeros que consulten el estado de vuelo antes de hacer la maleta.

We have published a new Information Bulletin

It describes the latest developments in the #CEMS support to emergency management during the #LaPalma ?? volcanic eruption, and the products delivered between 21 September and 12 October?

More at ?https://t.co/dE22b49aR3#EMSR546 pic.twitter.com/HRyGBLUpjQ

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) October 15, 2021