Mike Pompeo también celebró la extradición de Alex Saab a EEUU

El exsecretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, celebró este domingo la extradición de Alex Saab a ese país, tras permanecer más de un año detenido en Cabo Verde.

lapatilla.com

“Alex Saab, uno de los secuaces de Maduro, lavadores de dinero y narcotraficantes, fue extraditado a Estados Unidos. Saab no es un diplomático. Es un criminal y ciertamente debe saber dónde está el dinero y más. La gente de Venezuela no está más cerca de deshacerse de Maduro hoy que ayer”, escribió Pompeo en su cuenta de Twitter.

Alex Saab—one of Maduro’s henchmen, money launderers & drug traffickers—was extradited to the US.

Saab isn’t a diplomat. He’s a criminal & must certainly know where the money is & more. The ppl of Venezuela are no closer to ridding themselves of Maduro today than yesterday.

— Mike Pompeo (@mikepompeo) October 17, 2021