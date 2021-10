Suspender la negociación que aborda la crisis humanitaria para defender a Saab evidencia las prioridades del chavismo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Geoff Ramsey, el director para Venezuela de la Oficina de Washington para América Latina se pronunció en relación a la suspensión de la mesa de negociación entre el chavismo y la oposición venezolana tras la extradición a los Estados Unidos de Alex Saab.

Ramsey condenó “que el gobierno venezolano opte por suspender las conversaciones y dejar pendientes los detalles de un acuerdo humanitario previamente alcanzado para abordar la crisis humanitaria en Venezuela, por lealtad a un supuesto blanqueador de dinero colombiano, es una muestra bastante reveladora de sus prioridades”.

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) es una organización líder en investigación y defensa que promueve los derechos humanos en las Américas.

That the Venezuelan government chooses to suspend talks and leave hanging the details of a previously-reached humanitarian agreement to address #Venezuela’s health crisis—all out of loyalty to an alleged Colombian money launderer—is a pretty telling display of its priorities. https://t.co/qhHSjy9j5v

— Geoff Ramsey (@GRamsey_LatAm) October 17, 2021