Al menos un muerto tras tiroteo en universidad de Luisiana, EEUU

Una persona murió y otras siete resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad Estatal de Grambling en Luisiana la madrugada del domingo, dijeron funcionarios de la policía y la universidad en una conferencia de prensa.

Por CNN.com

Una persona murió, una está hospitalizada en estado crítico y seis sufrieron heridas que no ponen en peligro su vida, dijo el jefe de policía del estado de Louisiana, Michael Reichardt. Solo una de las víctimas heridas era estudiante.

“En este momento, no tenemos información sospechosa para este tiroteo”, dijo Reichardt, agregando que se desconoce el motivo. “Nuestros investigadores están haciendo todo lo posible”.

Se realizaron varios disparos alrededor de la 1:15 a. M. (2:15 a. M. ET) en el área del patio del campus de la universidad, dijo Tisha Arnold, portavoz de la universidad, a CNN en un correo electrónico anteriormente. Según Arnold, la víctima que murió no era un estudiante. La universidad canceló todos los eventos de bienvenida del domingo y las clases del lunes, según una publicación en Twitter.

GramFam, now the is the time to be Unapologetically Unified as we rally to comfort one another after this morning’s incident. The campus has been cleared for normal operations, however, homecoming events scheduled for 10/17 have been canceled along w/classes on 10/18. pic.twitter.com/eTI0ssCOgI

— Grambling State Univ (@Grambling1901) October 17, 2021