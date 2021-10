Mujer fue violada en un tren de Filadelfia mientras pasajeros miraban sin hacer nada

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una mujer fue violada en un tren de cercanías en los suburbios de la ciudad estadounidense de Filadelfia (Pensilvania), en presencia de otros pasajeros que no hicieron nada para evitar la agresión sexual, según el relato policial del que informa la agencia Ap.

Por El Mundo

El presunto violador, identificado por la policía como Fiston Ngoy, de 35 años, fue detenido en la siguiente estación, mientras que la mujer fue llevada al hospital.

Uno de los empleados de la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPA, por sus siglas en inglés) llamó a la policía al percibir que “algo no iba bien” en el vagón del tren, según explicó Timothy Bernhardt, superintendente del Departamento de Policía del municipio cercano de Upper Darby.

El ataque sexual ocurrió mientras el resto de pasajeros permanecían parados y “no hicieron nada”, según las investigaciones llevadas a cabo, que incluyen la visualización de las cámaras de seguridad. Ngoy se enfrenta a un delito de violación además de otros cargos.

