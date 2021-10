Pareja llegó a su boda en una gran olla debido a las masivas inundaciones en India (VIDEO)

En medio de masivas inundaciones en la India, una pareja usó este lunes una gran olla para llegar al templo donde debía celebrarse su boda. En las imágenes, que se difundieron en las redes sociales, se puede observar a la pareja en su inusual ‘navío’, mientras dos hombres estaban guiándolo.

Por RT

Reuters informa que las personas fueron identificadas por medios locales como trabajadores sanitarios de la ciudad de Alappuzha, en el estado de Kerala.

Los deslizamientos de tierra y las inundaciones provocados por las fuertes lluvias ya dejaron numerosas víctimas mortales en el país y este martes su número aumentó a 41, según medios locales. La mayoría de las muertes (35) tuvieron lugar en el estado suroccidental de Kerala, seguido de Uttarakhand (4), Himachal Pradesh (1) y Bengala Occidental (1).

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time :) pic.twitter.com/mqldzgKIkd

— Shilpa (@Shilpa1308) October 18, 2021