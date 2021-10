Al menos cuatro personas murieron tras tiroteo en Tacoma, EEUU

El Departamento de Policía de Tacoma (EE.UU.) indicó que se ha confirmado la muerte de 3 personas después de un tiroteo este jueves en una zona residencial.

Por RT

Una cuarta víctima habría fallecido en el hospital debido a las heridas ocasionadas.

“Esta es una escena activa”, declaró la policía de Tacoma en Twitter, pidiendo al público que se mantenga fuera de la zona.

Officers are in the area of 4200 Everett St for a shooting. Two females and one male confirmed deceased on scene. 1 male transported to local hospital with life-threatening injuries. This is an active scene, please stay put of the area. PIO will be at the 4 sub, 400 E 56th St. pic.twitter.com/adQV6gFdvn

— Tacoma Police Department (@TacomaPD) October 22, 2021