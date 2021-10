La rechazaron “por gordita” y publicó unas sexys FOTOS que le dan la vuelta al mundo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una víctima de lipoedema que admitió que su confianza fue “destruida” por los hombres que la rechazaron porque sus piernas eran “demasiado grandes” dice que publicar fotos de ella en bikini la ha ayudado a recuperar su cuerpo.

Savannah Sullivan, de 22 años, siempre sintió que ‘algo andaba mal’ con ella y tenía la ‘forma típica de lipoedema’, pero a partir de los 12 años sus extremidades se volvieron ‘más y más grandes’ y se volvieron dolorosas.

La maquilladora de Bristol afirma que desarrolló una piel gruesa porque los matones comentaron que tenía ‘piernas de requesón’ y ‘alas de bingo’.

Pero fueron los comentarios crueles de los chicos los que ‘realmente dieron en el clavo’.

La estudiante de gestión deportiva, que ahora mide 16-18 en su mitad inferior y 12-14 en la parte superior, finalmente fue diagnosticada con lipoedema en etapa dos en marzo y dijo que vivir con la afección es una ‘montaña rusa emocional’.

El lipoedema es una acumulación anormal de grasa en las piernas y, a veces, en los brazos. Puede ser doloroso y afectar la vida diaria de las personas.

A pesar de sufrir la afección, Savannah afirma que se ha empoderado al publicar fotos y videos de su cuerpo en línea en un intento por ayudar a otras mujeres, y ha acumulado más de 73,472 seguidores y me gusta al hacerlo.

Savannah, dijo: “Publicar fotografías de larga duración es como recuperar mi cuerpo: ‘esto es lo que soy, así es como me veo’ y ‘está bien lucir así, todos somos diferentes’.

“Descubrí que publicar en las redes sociales videos de mi cuerpo y sobre mi condición me empodera y libera.

“Viene con sus altibajos. Algunos días me miro en el espejo y amo cómo me veo. Amo mi tamaño, pantorrillas, trasero y pancita o lo que sea, y otros días es como si quisiera darle la vuelta al espejo y nunca”. ver mi cuerpo de nuevo “.

Ella agregó: “Soy bastante sincera con mis publicaciones. A veces es realmente una mierda y está bien, y eso viene con tomar posesión de ello.

“No se puede tener una flor sin un poco de lluvia, es aprender a amar mi cuerpo como la flor en la que se está convirtiendo y al mismo tiempo apreciar los días buenos y los días malos”.

La ex atleta competitiva dijo que “ probó todas las dietas ” y, a pesar de la cantidad de ejercicio que estaba haciendo, no podía perder peso.

Savannah agregó: “Nunca fue agradable porque durante la infancia mis piernas y brazos siempre eran más grandes que las de otras niñas.

“No quería usar las faldas que tenía que usar para las prácticas deportivas solo porque podía mirar alrededor de la habitación y las piernas de todos se veían completamente diferentes a las mías y yo estaba como ‘bueno, ¿qué me pasa?’

“Sé que no como en exceso, siempre he mantenido una dieta sana y equilibrada. Fue duro, los niños no saben [sobre la condición], te intimidan, siempre se meten con el niño gordo para decirlo sin rodeos.

“Ser acosado era más a una edad más joven que en la escuela secundaria. Supongo que en la escuela secundaria te llamaban ‘gordo’ y eso fue lo peor que nunca.

“Cuando eras más joven, decían ‘Eww, ¿por qué tus piernas son tan grandes?’, ‘¿Por qué tus piernas se ven así?’ o decir que tienes ‘piernas de requesón’.

“Que te digan que tienes ‘alas de bingo’ cuando tienes 13 años no es muy divertido”.

Savannah, quien es originaria de Antigua en el Caribe, dijo que ha experimentado el rechazo de los chicos debido a su cuerpo y ha soportado un ‘comentario constante’ de sus ex parejas sobre su tamaño.

Savannah dijo: “Fue como ‘eres demasiado grande para mí’, ‘tus piernas son demasiado grandes’, ‘nunca podría salir con una chica cuyas piernas sean más grandes que las mías’.

“Creo que eso fue lo que realmente me impactó. Los chicos decían eso como una excusa para no salir conmigo”.

“También son cosas sutiles como, ‘¿por qué no vamos al gimnasio juntos algún tiempo? Creo que eso te ayudaría’ y es como ‘ahh, cállate’.

“Me hizo sentir muy mal. Destruyó mi confianza por completo y eso definitivamente es algo con lo que todavía lidiaba hasta que me encontré con mi pareja reciente, quien es muy tolerante, entiende y se ha tomado el tiempo para aprender conmigo sobre esta condición”.

Savannah fue diagnosticada con lipoedema a principios de este año y dijo que surgió un ‘montón de emociones encontradas’, pero tener esa confirmación ayudó a que su cuerpo aceptara.

Afirma tener dolor constante en las rodillas y ocasionalmente recibe masajes de drenaje linfático y también se le ha asignado un programa de prendas de compresión para aliviar el dolor y la hinchazón.

Savannah dijo: “Hubo un día recientemente en el que tuve un colapso total porque me vi en el espejo y me puse un par de jeans nuevos y tenía mucho dolor y odiaba la forma en que se veían y no me quedaban. adecuadamente.

“Es muy, muy agotador. Trabajo muchas horas y estoy de pie todo el día usando mis piernas, que tienen este volumen extra para llevar, así que al final del día estoy hecho polvo.

“Es como caminar con bolsas de arena adheridas a tus extremidades, eso es básicamente como lo describiría.

“Si trato de trenzarme el cabello, me lleva tres horas porque no puedo tener los brazos por encima de la cabeza por mucho tiempo, porque me duele. Cosas simples como cepillar y secarme el cabello, simplemente no sucede.

“Es muy abrumador y bastante frustrante debido a la falta de conciencia también. Todavía me dicen ‘oh, si solo comes una ensalada o sales a correr, perderás algo de peso’. Y es como, no, eso es no es realmente el punto, esto es en realidad una condición ‘”.

Savannah espera tener una liposeucción médica la próxima Pascua, que implicará un mínimo de cuatro cirugías para eliminar alrededor de seis litros de grasa enferma por procedimiento y, como resultado, perderá más de 40 libras.

Dijo que hacerlo significará que podrá tener ‘algo de calidad de vida’ y ya está reuniendo una lista de las prendas que se pondrá después de la cirugía, incluidas botas hasta la rodilla y blusas sin mangas.

Savannah dijo: “La mayor razón por la que comencé a publicar sobre esto fue porque pasé la mayor parte de los 21 años sin saber qué me pasaba, sintiéndome como una completa extraña y con una vergüenza constante. ‘¿Por qué me veo así?’ Y la duda de mí mismo: ‘¿Realmente estoy haciendo tanto como digo que estoy haciendo?’

“Si alguien más está pasando por eso y si puedo publicar un video y llevarlo a buscar el lipoedema como lo hice yo, entonces eso podría cambiar su vida. No estoy diciendo que sea un cambiador de vida o un gurú místico, pero si puedo ayudar a una sola persona, estaría bien.

“Tuve muchos comentarios positivos y mensajes privados como ‘tu TikTok realmente me inspiró’, ‘No sabía qué era el lipoedema hasta que vi tu publicación’ y ‘Descubrí que lo tenía y me diagnosticaron ‘.