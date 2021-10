El emotivo mensaje de la hermana de Brandon Lee, tras la muerte de Halyna Hutchins en el rodaje de “Rust”

Halyna Hutchins, la directora de fotografía de 42 años que estaba trabajando en la producción de la cinta “Rust”, ha fallecido en un trágico accidente. Alec Baldwin ha disparado por accidente y herido de muerte a Hutchins durante el rodaje. Fue trasladada a un hospital de Nuevo Mexico en helicóptero, pero fue declarada muerta en el hospital. Joel Souza, el director del proyecto, también ha sido herido en el accidente pero según trascendió en las últimas horas se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta del hospital en donde se encontraba. Así lo reseñó la web de Ámbito.

Shannon Lee, la hija de la leyenda de artes marciales Bruce Lee, y la hermana de la difunta estrella de cine, Brandon Lee, ha dado el pésame a la familia de Hutchins tras la tragedia, ella ha sufrido la muerte de su hermano en un hecho muy similar.

En 1993, Brandon Lee estaba rodando “El Cuervo” cuando Michael Massee lo mató tras dispararle con un arma de fogueo durante el rodaje, de una manera parecida a la que parece haber fallecido Hutchins. Massee disparó el arma e hirió a Brandon, haciéndole caer hacia atrás. El equipo pensaba que seguía actuando hasta que se dieron cuenta de que había sido herido de verdad. Negligentemente entre las balas de fogueo se coló munición de verdad y esto resultó en la muerte de un Lee de tan solo 28 años.

Debido a la tragedia que ha vivido por la devastadora muerte de su hermano, Shannon Lee decidió dedicarle un mensaje a la familia de Halyna y publicó un emotivo tuit desde la cuenta de su hermano: “Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los implicados en el accidente de ‘Rust’. Nadie debería morir por un arma en un plató de cine. Punto”, escribió Shannon desde la cuenta en honor a su hermano.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. ?

— Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021